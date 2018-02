Catástrofe global a la vista: los científicos temen por el futuro de las ciudades costeras

Según el artículo , publicado el 12 de febrero en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los especialistas analizaron datos del satélite, obtenidos durante 25 años. Esto les permitió construir modelos climáticos que pronostican un aumento del nivel del mar.

Resultó que, desde 1993, el aumento de las aguas de los océanos mundiales se está acelerando en 0,08 milímetros adicionales por año. Considerando que el crecimiento promedio para este período se estima en 2,9 milímetros por año, ya para el 2100 el océano aumentará en 65 centímetros.

"Esta aceleración, impulsada principalmente por el deshielo progresivo en Groenlandia y la Antártida, tiene el potencial de duplicar el aumento del nivel del mar para 2100 a más de 60 centímetros, en vez de 30, con respecto a las proyecciones hechas a partir de una tasa constante", apunta Nerem.

Un aumento de 65 centímetros en el nivel del mar causaría problemas graves para las ciudades costeras alrededor del globo. Además, empeorarían considerablemente las mareas altas y las olas gigantes producidas por tormentas fuertes.

El motivo de las inundaciones, que azotarán las costas del sur de Florida, Bangladés, Shanghái y parte de Washington, es el catastrófico derretimiento de los glaciares en Groenlandia y la Antártida a causa del calentamiento global provocado a su vez por la humanidad.

Las continuas emisiones de gases de efecto invernadero están calentando la atmósfera, los océanos y derritiendo su hielo, lo que lleva a que crezca la tasa de aumento del nivel del mar.

Al mismo tiempo, los científicos subrayan que "65 centímetros es probablemente el extremo inferior para 2100".

"Ya estamos viendo signos de inestabilidad en la capa de hielo en Groenlandia y de la Antártida. Si experimentan cambios rápidos, es probable que veamos más de 65 centímetros de aumento en el nivel del mar para el 2100", concluyó.