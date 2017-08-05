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    Automóviles en llamas a causa de las exorbitantes temperaturas en los Emiratos Árabes Unidos (vídeos)

    © Sputnik/ Alexander Yuryev
    Ecología
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    La subida de las temperaturas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha provocado la explosión de siete vehículos en los últimos dos meses. La Defensa Civil está instando a los conductores a evitar los daños causados por el fuego.

    El 3 de agosto un automóvil estacionado estalló en llamas en Umm Al Quwain (UAQ), informa el Khaleej Times. El video publicado en la cuenta de Instagram de su Defensa Civil muestra cómo los bomberos extinguen el vehículo en llamas.

    .. تلقت غرفة العلميات صباح اليوم الاربعاء الساعه 10:30 صباحاً بلاغاً يفيد بوجود حادث احتراق مركبة, وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات و آليات الدفاع المدني إلى موقع الحادث ، وعند وصول الفرقة تمكنت من السيطرة على الحريق واخماد النيران بالمركبة دون وجود إصابات بشرية تذكر. كما قامت فرقة الانقاذ بإدارة الدفاع المدني ام القيوين على اخلاء المحلات القريبة من منطقة الحداث واخلاء جميع العاملين بها الى منطقة آمنه حتي تمكنت الفرقة من اخماد النيران بالمركبة المشتعله وأشار سعادة  العقيد حسن علي بن صرم على أهمية عمل الصيانة الدورية للمركبة وخاصه في فصل الصيف لرتفاع درجات حرارة الجو لضمان سلامة قائد المركبة وسلامة مستخدمين الطريق. مع تمنياتنا لكم بالسلامة #القيادة_العامة_للدفاع_المدني #الدفاع_المدني_ام_القيوين #ام_القيوين

    Публикация от Uaq Civil Defense (@997uaq) Авг 2 2017 в 3:59 PDT

    Este incendio es el séptimo incidente de este tipo en los últimos dos meses, al que se suma un camión que se incendió cuando estaba en tránsito. El conductor perdió el control del vehículo, desviándose de la carretera.

     

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    Etiquetas:
    ola de calor, Emiratos Árabes Unidos
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