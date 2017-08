Cómo el calentamiento global puede transformar Siberia

El calentamiento global no solo incrementará la productividad de la tierra y bosques de Siberia, sino que también provocará la escasez de agua dulce en las zonas centrales y sureñas, actualmente las más pobladas de Siberia, a causa de que aumente la evaporación y se reduzca el caudal de los ríos.

Además, no se puede subestimar que crezca la probabilidad de catástrofes naturales, tales como huracanes, variaciones de temperatura que afecten a la formación y derretimiento del permahielo, cambios en los períodos de crecimiento de las plantas e inundaciones de primavera.

"Puede ser que se desarrollen enfermedades de la flora y la fauna que anteriormente no eran características de la región porque se propagarán los patógenos, además, no será posible evitar la reproducción masiva de insectos invasivos que antes no se encontraban en Siberia", sostiene Alexandr Onuchin.

El científico recuerda también que Siberia es una vasta área que es capaz de acabar con el exceso de carbono en el mundo. Y a pesar de que la eficiencia de los bosques siberianos a la hora de reciclar el carbono es menor que la de los tropicales, sin embargo, Onuchin admite que la ciencia todavía no ha llegado a la conclusión de cuál es el papel que desempeña Siberia en la cadena de reciclaje de carbono en el mundo. Y puede ser que a largo plazo sean efectivamente los bosques de estas zonas los que produzcan más reservas de hidrocarburos en la tierra.

El grupo de investigadores que también trabajan en el Departamento de Siberia de la Academia de Ciencias rusa llegaron a la conclusión de que para los años 80 Siberia será un lugar más atractivo para vivir y la temperatura media en la región podría aumentar tanto en invierno como en verano.

Lea más: Bikini-récord en Siberia: esquiadores se deslizan en bañadores (vídeo, fotos)