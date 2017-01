Incendios forestales que afectan a Chile son los más agresivos en medio siglo

"Los brigadistas dicen que no habían visto incendios así, algunos nunca y otros en 50 años, por su voracidad y también porque no habíamos tenido incendios explosivos, que es una situación que no se da frecuentemente", afirmó Cavieres a la radio local T13.

La autoridad remarcó que el país sudamericano enfrenta una situación "anómala" en materia de siniestros forestales, debido a las altas y sostenidas temperaturas que oscilan entre los 34 y los 38 grados en las regiones centrales del territorio, lo que propicia la propagación del fuego y dificulta su extinción.

Cavieres señaló además que el período fuerte de los incendios, que normalmente aumentan en época de verano, se adelantó dos meses, "situación que no se había dado en muchos años, con muy altas temperaturas y gran afectación, lo que es muy raro".

Al momento, existen 25 incendios forestales activos en el país, siendo uno de los más importantes el que afecta a la comuna de Pumanque, en la región de O'Higgins (centro), que ha consumido unas 25.000 hectáreas, que equivalen al 60% del área total de dicha localidad.

Ante la emergencia, que ha provocado una gran nube de humo y cenizas en las regiones de O'Higgins y Metropolitana de Santiago, el Ministerio de Salud entregó algunas recomendaciones, especialmente para ancianos, niños y embarazadas, como alejarse de las zonas más contaminadas y estar alerta a los diversos síntomas negativos.

El Gobierno destacó que los recursos para combatir las catástrofes forestales han aumentado en un 20% en los últimos años.