Buscando desesperadamente agenda positiva entre Rusia y Occidente

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha protagonizado esta semana dos importantes intervenciones, o también se puede decir conversaciones, en las que se expresó a favor de superar las diferencias e iniciar una nueva etapa con Occidente. Me refiero a la conversación telefónica del jefe del Kremlin con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como al discurso del presidente ruso en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) después de 12 años sin acudir a los encuentros en Davos.

Aunque se trata de dos casos bastante diferentes (la conversación con Biden no era pública, aunque sus partes principales sí que llegaron a ser publicadas, y la intervención en Davos sí que estaba programada para un público cuanto más amplio), estas dos más recientes actuaciones de Putin en el escenario internacional tienen mucho que ver entre si. Tanto con Biden como con Europa, el presidente ruso ha defendido un mayor diálogo entre Rusia y Occidente.

Las palabras de Putin en el Foro Económico Mundial han sido las más expresas y claras. El presidente ruso dijo que Rusia y la Unión Europea son partes de la misma civilización y socios naturales. Putin llamó a dejar atrás las fantasmas del pasado y diseñar una agenda más positiva para tratar de mejorar las tensas relaciones que, según él, han provocado una dramática caída de los intercambios comerciales.

"Putin llama a Europa a superar las diferencias y sellar una alianza con Rusia", titula a una de sus crónicas la edición en español de RT.

Parece un mensaje verdaderamente inequívoco. Y normalmente los medios internacionales tenían la costumbre de dar mucha importancia a semejantes declaraciones de Putin relacionadas con la política internacional. Pero en esta ocasión nos ha costado encontrar ecos de la intervención del líder ruso en Davos que pasó casi desapercibida por los principales medios internacionales. Y es evidente que no ha sido casual. Es evidente que la razón es que Occidente tiene ahora otra agenda con Rusia: negativa y muy distinta, con la que la iniciativa de Putin no cuadraba para nada.

Uno de los pocos medios europeos que sí dieron importancia a lo que dijo Putin fue el diario español El País. "Putin llama a Europa a superar las diferencias y sellar una alianza con Rusia", titula a una de sus crónicas.

A continuación, el diario El País explica porqué las palabras de Putin en estos momentos no entusiasmaron a la Unión Europea. "Lo cierto es que las relaciones entre Rusia y la UE se han deteriorado considerablemente por el trato del régimen ruso al opositor Alexéi Navalni, que fue atacado con novichok en Siberia, fue trasladado a Berlín para su curación y que ha sido detenido por las autoridades tributarias rusas a su vuelta a Moscú", sostiene el diario.

Para mí, todo este background como dicen los ingleses, parece ridículo. No acabo de entender qué relación hay entre Navalni, Novichók, Berlín y la detención de Navalni en Moscú. Me tremo que ni la propia autora de esta crónica lo sabe exactamente y me atrevo a suponer que ha compilado estos "antecedentes" de una crónica de archivo. No es de extrañar dado que los propios líderes de la Unión Europea tienen un discurso muy parecido en relaciones con Rusia.

Desde el enfoque ofrecido por Putin en Davos, la visita a Moscú del vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, podría ser una perfecta oportunidad para dar un impulso al dialogo entre Bruselas y Moscú. Pero a juzgar por la reacción de los medios a las declaraciones de Putin, parece que sus palabras efectivamente no cuadran con la realidad en la que vive Europa.

"La UE enviará a Josep Borrel a Moscú", titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews.

Desde esta óptica no acabo de entender para qué precisamente viene a Moscú el señor Borrell. ¿Quiere hablar del llamado caso Navalni y de las protestas no autorizadas en Rusia? Pero está claro de antemano que es difícil que sea posible un dialogo con Rusia sobre este tema que el Kremlin ha llamado expresamente "un asunto interno". ¿Acaso, existe una agenda positiva secreta que no conocemos?

Pues, lo dudo, de verdad. Así como lo duda doctor en relaciones internacionales Alberto Hutschenreuter que sostiene en un comentario a la edición en español de RT que para encontrar una agenda positiva con Rusia la Unión Europea tiene que dejar de ser un vasallo de Washington y tiene que darse cuenta de que sus propios intereses tanto políticos como económicos deben ser prioritarios a la hora de desarrollar relaciones con Rusia.

La visión del experto parece totalmente acertada. Desde hace tiempo Europa no ha sido más que un portavoz de Washington en relaciones con Rusia. Y es poco probable que este pluralismo geopolítico al que se refiere el experto llegue a ser realidad con la llegada al poder del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Biden confronta a Putin durante su primera llamada telefónica", titula a una de sus crónicas la edición en español de la CNN.

Cabe destacar que la Casa Blanca dejó claro que el presidente Joe Biden precisamente confrontó a su homólogo ruso Vladimir Putin sobre varios temas polémicos en relaciones bilaterales. El equipo de Biden espera adoptar una línea más firme con Putin, han dicho sus funcionarios. La única agenda positiva que actualmente se perfila entre Moscú y Washington es la diplomacia sobre el control de armas nucleares.

Tras la conversación que Putin mantuvo con Biden y su acuerdo para prorrogar el tratado New Start de control de armas nucleares, el mandatario ruso advierte que los conflictos se están multiplicando y que la situación puede "evolucionar de forma impredecible e incontrolable si nos sentamos a esperar sin hacer nada". Pero la gran pregunta es si sus homólogos occidentales se dan cuenta de ello.

"Biden y Putin están condenados a entenderse, dicen expertos en política exterior", titula a una de sus crónicas la edición en español de la CNN

Pues, la verdad es que me gusta este titular, pero el problema es que a veces parece que solo los expertos se dan cuenta de que Biden y Putin están condenados a entenderse. O a lo mejor el problema es que los mandatarios nunca coinciden para entenderse. Como es ahora. Cuando Putin invita Occidente a buscar agenda positiva, Biden decide que tiene que ser más duro con el mandatario ruso y la Unión Europea no hace más que copiar este gesto. Desde esta óptica la visita del jefe de diplomacia europea Josep Borrell a Moscú desgraciadamente tiene poco sentido. Dentro de unos días veremos si Bruselas sabe adaptarse sobre la marcha a la cambiante realidad y ha interpretado bien el mensaje que hizo Putin en Davos.