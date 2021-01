Por encima de las diferencias políticas

Como sabemos, esas campañas que comenzaron en varios países a finales de diciembre-principios de enero, avanzan de manera muy diferente. En algunas zonas la vacunación va viento en popa y de acuerdo con el ritmo previsto y en otras ya se han registrado atascos. Por ejemplo, los franceses y los alemanes se han quejado esta semana de que la vacunación en sus respectivos países va demasiado lento. Esto se debe aparentemente a varios factores, entre ellos los medios citan problemas en las plantas de producción que en muchas ocasiones no pueden con el ritmo requerido, falta de personal médico y también la falta de entusiasmo en la propia población ante la perspectiva de ser vacunado por una vacuna creada in extremis. Por ejemplo, en Francia casi la mitad de la población dice que no quiere vacunarse.

Pero estos problemas que citan los medios europeos no son problemas si los comparamos con la situación que hay en los llamados países pobres. Algunos analistas advierten que la vacuna llegaría a su población como muy temprano en 2022 o incluso en 2023. La situación, además, se agrava por la guerra de vacunas, si se puede expresarse así: entre la "políticamente correcta" Pfizer-BioNTech y la vacuna rusa Sputnik V que se abre camino a mercados internacionales con ciertas dificultades a causa de presiones políticas. Y eso a pesar de que claramente hay bastante hueco que llenar.

Afortunadamente, en América Latina la Sputnik V avanza y por el momento tiene buenas perspectivas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió esta semana la vacuna rusa desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia.

"Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso", dijo el mandatario tras recibir la primera dosis.

"Alberto Fernández recibe la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus", titula a una de sus crónicas la edición en español de RT.

La campaña de vacunación en Argentina es un claro éxito de la Sputnik V que llega a pesar de la masiva campaña de desinformación lanzada en los medios y redes sociales por los adversarios políticos del presidente Fernández. En un país marcado por la polarización como Argentina, la llegada de la vacuna rusa Sputnik V se convirtió en un nuevo motivo para intentar desacreditar al gobierno peronista.

Las versiones más extremas que citaba hace poco la edición en español de RT, difundidas en las marchas opositoras y en las redes sociales por parte de quienes participan en los movimientos antivacunas, aseguran que las vacunas se hicieron con células de fetos abortados, que transmiten el VIH, que cambian el ADN, que esteriliza a hombres y a mujeres y que implantan un chip para controlar a las personas. O para volverlas comunistas.

Pues, como vemos el presidente argentino no se ha convertido en comunista tras ser vacunado. Buena noticia para él y para sus compatriotas. Así como para la Sputnik V que al parecer sigue su dificultado avance en el mundo, según la crónica de la edición es español de RT.

Es importante destacar que hasta el momento los suministros de la vacuna rusa al extranjero han sido muy puntuales, a diferencia de los de Pfizer-BioNTech que últimamente han causado quejas por importantes atrasos. Varios países europeos incluso informaron de que no podrán seguir el ritmo previsto de la vacunación a causa de esos atrasos que son culpa del productor de la vacuna.

Alemania es uno de los países europeos donde muchos consideran que la distribución de la vacuna va demasiado lento, según nos cuenta la edición en español de France 24.

A pesar de las críticas dentro del país, Alemania definitivamente nos es el caso más grave tanto en Europa, como en el resto del mundo. De las 39 millones de dosis que han sido administradas hasta el momento a nivel global, menos del 1% han sido aplicadas en pacientes de países pobres, por lo que la Organización Mundial de la Salud reclama que el reparto de los antídotos sea más equilibrado y justo, ante lo que alerta puede convertirse en un fracaso que las comunidades vulnerables pagarían con vidas, a causa del acaparamiento por parte de las naciones más ricas. Esto es lo que dice una de las crónicas publicadas en la página web de France 24.

"Inequidad, el talón de Aquiles en la distribución de las vacunas contra el COVID-19", titula a uno de sus reportajes sobre las campañas de vacunación en el mundo

Así que los países más pobres están quedando al margen de los esquemas de vacunación contra el COVID-19. Aguardan rezagados en las posiciones finales de las listas de espera para la distribución de los antídotos, como condenados a ser los últimos en recibirlos. Frente a este panorama, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alerta que el fracaso de la estrategia podría costar miles de vidas.

Mientras tanto, frente a este panorama algunos expertos sostienen que la propia OMS necesita una reforma urgente para abordar la crisis sanitaria global.

Francisco Becerra, consultor en salud pública, destaca en un comentario sobre el tema a la edición en español del canal France 24 que los países ricos manejan la parte del león de todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Esa inequidad que destacan los expertos es verdaderamente alarmante. Y la única solución que se perfila para abordar la crisis sanitaria global es cooperar en la pandemia en el ámbito sanitario a pesar de las diferencias políticas. Eso es lo que dijo esta semana la canciller alemana, Angela Merkel.

Merkel tendió la mano a Moscú al reiterar su disposición a cooperar con Rusia para combatir la pandemia de la COVID-19 ofreciendo apoyo técnico en el proceso de solicitud de autorización ante la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la vacuna rusa Sputnik V.

"Merkel ofrece apoyo a Moscú en solicitud de autorización de vacuna rusa en Unión Europea", titula a una de sus crónicas la agencia EFE

El llamamiento de Merkel de cooperar por encima de las diferencias llega muy a tiempo. Todavía se puede internar llegar a un acuerdo para abordar conjuntamente la crisis sanitaria global, sin hablar de vacunas políticamente correctas y no correctas. Al fin y al cabo, tiene razón la Organización Mundial de la Salud cuando dice que lo que cuenta en toda esta historia son miles o millones de vidas. La vacuna rusa Sputnik V podría llegar a tiempo para salvarlas. Pronto veremos si los llamados países ricos que controlan la parte del león del mercado de vacunas realmente están dispuestos a cooperar.