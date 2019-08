Guerras híbridas

Finlandia, un país vecino de Rusia, ha publicado recientemente un informe conjunto del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Exteriores que acusa a Rusia de ejercer presión permanente y de llevar a cabo una guerra híbrida contra Helsinki, informa el diario digital ruso Gazeta.ru.

El documento titulado "La fuerza de Rusia" afirma que el Kremlin trabaja para manipular la opinión pública en Finlandia, así como influir sobre la toma de decisiones pos las autoridades locales. Para eso, sostiene, tiene una "red de diplomáticos" por todo el mundo, así como canales de influencia sobre los medios de comunicación locales.

"La guerra de información es un proceso permanente que se lleva a cabo tanto en tiempos de guerra, como en tiempos de paz y que abarca todos los posibles campos de batalla tanto dentro de Rusia como fuera de sus fronteras. El objetivo de estos esfuerzos es forzar al enemigo a actuar de acuerdo con intereses estratégicos de Moscú", dice el informe.

Cabe recordar que Finlandia se ha especializado en esta cuestión y creó hace dos años un Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas que cuenta ya con 22 miembros de la UE y la OTAN.

Más aun, los ministros de Interior y Finanzas de la Unión Europea participarán en septiembre en Helsinki en unos ejercicios en los que tendrán que responder a escenarios ficticios desde ciberataques hasta campañas de desinformación.

"La UE organizará juegos de guerra para prepararse para las amenazas híbridas", titula la página web Aptie.es.

Según el ministro finlandés, las amenazas híbridas pueden basarse en una amplia variedad de estrategias, que van desde la difusión de noticias falsas hasta el debilitamiento de la confianza y los ciberataques a los sistemas energéticos o de comunicación.

Los medios internacionales sostienen que Rusia ha comenzado a recurrir a esta variedad de estrategias dirigidas contra Occidente poco después de la llegada al poder de Vladimir Putin en agosto de 1999. Nuestros colegas aprovechan el vigésimo aniversario del acceso de Putin al poder para explicar cómo ha cambiado Rusia bajo su gobierno.

"Putin cumple veinte años en el poder", titula la edición en español de Euronews.

El resumen de los primeros años de Putin en el poder que hace Euronews parece bastante moderado.

Sin embargo, se trata más bien de una exclusión que de una tendencia.

Los medios internacionales aprovechan el vigésimo aniversario de la llegada al poder del presidente ruso, Vladímir Putin, para afirmar que precisamente con él Rusia recurrió a las estratégicas de guerra híbrida contra Occidente.

Matthew Chance, un periodista de la CNN, asegura en su detallado reportaje que el papel de Rusia en el mundo ha cambiado desde que Putin asumió la presidencia en marzo de 2000.

"¿Cómo ha cambiado Rusia desde que Putin accedió al poder?", se pregunta la edición en español de la CNN.

Desde interferir en elecciones en el mundo a brindar apoyo militar a dictadores de Medio Oriente, sanciona el periodista de la CNN. Lo de apoyar a los dictadores en Oriente Medio, más o menos se puede entender a qué se refiere, aunque cabe precisar que Bashar al Asad sigue siendo presidente legítimo de Siria…

Lo que no se entiende es a qué otros casos se refiere nuestro colega, porque pone la palabra "dictadores" en plural. Tampoco se entiende en qué "elecciones en el mundo" pudo haber interferido el presidente ruso…

Aquí precisamente tenemos un ejemplo clásico de una manipulación mediática que, por cierto, forma parte de una guerra híbrida que, según los medios internacionales Rusia está llevando a cabo. Porque en ningún momento las numerosas investigaciones de presunta intromisión rusa en "elecciones en el mundo" han podido demostrar una implicación del presidente o de las autoridades rusas.

Desde esta perspectiva es muy sintomático que esta semana la Embajada rusa en Londres denunció a través de un comunicado las tentativas británicas de difundir información errónea sobre el caso Skripal. Casi un año y medio después de los hechos y tras numerosas declaraciones políticas de que el papel de Putin en el envenenamiento de los Skripal es altamente probable, la investigación llegó a la conclusión de que no existe ninguna prueba o dato que lo confirme.

"Rusia denuncia cómo Londres manipula la opinión internacional", titula la edición en español de RT.

La misión diplomática rusa en Londres sostiene que, pese a decenas de solicitudes, el Gobierno ruso todavía no ha recibido ningún dato importante sobre la investigación. Sin embargo, como acabamos de escuchar, esto no ha impedido que los altos cargos del Gobierno británico apuntaran directamente a Putin como autor del envenenamiento de los Skripal.

Lo que hace mucha ilusión es escuchar qué expresiones utilizan para denunciarlo: desde altamente probable hasta muy muy altamente probable, o algo así… Ahora, con lo que ha dicho la investigación, la pregunta clave es si para los políticos británicos la participación del presidente ruso todavía sigue siendo "altamente probable", o ahora es simplemente "probable", o a lo mejor no tan probable…

No sabemos la respuesta porque nadie ha querido comentar los últimos resultados de la investigación que no apoyan la versión predominante en el Reino Unido. Definitivamente no es lo que necesitaban.

Adrián Zelaia, presidente de Ekai Center, opina en unas declaraciones a RT que los últimos datos de la investigación del caso Skripal ponen de manifiesto que se trata de un elemento de guerra híbrida contra Rusia cuyo objetivo siempre es buscar razones para causar daños a la economía rusa.

Precisamente esto es lo que se llama guerra híbrida. No sabemos si los autores del informe del Gobierno finlandés que acusa a Rusia de llevar guerra híbrida contra Helsinki y contra Occidente estarán de acuerdo. Pero desde el punto de vista de una lógica normal y corriente no habría más opción que reconocerlo.

A menudo se ha culpado a Rusia por utilizar semejantes tácticas. Lo que siempre ha faltado en esas acusaciones han sido las pruebas. Para que eso no sea un obstáculo han inventado la expresión "altamente probable" que es un instrumento clave de manipulación mediática.

Desde esta perspectiva los juegos de guerra para prepararse para las amenazas híbridas por parte de Rusia, que se celebra la Unión Europea en septiembre en Helsinki, parecen pura hipocresía…