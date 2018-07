Lo que más inquieta a EEUU

Ya ha corrido bastante agua bajo el puente desde que los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunieron en Helsinki. Como si se tratara de una adicción, muchos siguen enganchados en algún lugar de ese puente y se niegan a seguir el cauce, al no saber de qué hablaron ambos mandatarios en su ya lejana reunión.

Pero no sólo son los políticos, sino también los medios los que guardan especial inquietud sobre el tema. Así, en un artículo publicado por el diario El País de España bajo el título "De qué demonios hablaron Trump y Putin", se trascriben las palabras del senador demócrata Chuck Schumer.

Es el mismo senador Schummer que tras la cumbre de Helsinki opinó que las rectificaciones de Trump acerca de su confianza en la versión de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016, "llegaron demasiado tarde para ser verdad".

Las especulaciones de Schummer, de las que se hizo eco El País versaban sobre si alguien, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, o el de Defensa, Jim Mattis, habían sido informados de algo. "Es totalmente alucinante que nadie sepa lo que se dijo", afirmó.

Mientras, el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, confesó en un coloquio en Aspen no tener ni idea. "No sé lo que pasó en esa reunión. Creo que conforme pase el tiempo, y el presidente ya ha mencionado algunas cosas, iremos sabiendo más", admitió.

Lo que dice el artículo de El País, en definitiva es verdad: no sabemos muy bien de qué hablaron y cuál ha sido el resultado de la cumbre que ha generado muchos análisis en los medios internacionales que intentan estudiar cómo las relaciones entre Rusia y EEUU han llegado a la crisis actual.

En esta sentido, el reputado analista internacional Fareed Zakaria en un artículo de opinión publicado por El Confidencial asegura que el secretismo que rodea el contenido de las conversaciones entre Putin y Trump no es casual. Porque Trump dice directamente que la "relación con Rusia NUNCA ha sido peor gracias a muchos años de tontería y estupidez estadounidense".

¿Era inevitable el camino de Rusia hacia el autoritarismo de hoy?, se pregunta el titular de este artículo que sostiene que Estados Unidos efectivamente tiene una gran parte de culpa de la crisis actual en las relaciones bilaterales.

El autor opina que "hubo un momento en el que tal vez EEUU podría haber ayudado a convertir el gigante herido en una democracia, pero incluso entonces había ya poderosas fuerzas trabajando en contra de ello".

Zakaria no es el único en aprovechar la cumbre Putin-Trump para recordar los errores de las Administraciones estadounidenses anteriores en relación a Rusia. Henry Kissinger, exsecretario de estado de EEUU y reputado analista, también habla de los errores de Occidente en una entrevista publicada en el diario The Financial Times.

Traducida por el portal digital peruano Lampadia, esta entrevista destaca que el punto clave de Kissinger es que "Occidente asumió erróneamente en los años previos a que Putin anexara Crimea, que Rusia adoptaría el orden basado en las reglas del oeste".

"El error que ha cometido la OTAN es pensar que hay una especie de evolución histórica que marchará por Eurasia y no comprenderá que en algún lugar de esa marcha encontrará algo muy diferente a una entidad westfaliana [idea occidental de un estado]. Y para Rusia es un desafío a su identidad.", dice Kissinger.

En este sentido coincide con él Fareed Zakaria, quien en su artículo publicado en El Confidencial además destaca que este error llegó en un momento muy duro para Rusia, y que a lo mejor era una oportunidad única para reiniciar las relaciones con Occidente.

No obstante, el principal problema de las relaciones bilaterales entre Rusia y EEUU es que muy pocos estadounidenses consideran que la política de los 90 en relación a Rusia fue un error. Es más, una gran mayoría actualmente es partidaria de seguir con la misma línea.