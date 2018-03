Occidente no sabe perder

Aunque la investigación continúa y por el momento no hemos visto ninguna prueba del presunto papel del Kremlin en la intoxicación del ex agente doble, Serguéi Skripal, May ya se ha apresurado a anunciar que "Ningún mandatario ni ningún representante de la familia real británica asistirá a la Copa del Mundo de Rusia de este próximo verano".

Una avalancha de informaciones ha inundado los medios de comunicación internacionales sobre el caso del exespía ruso. Lo curioso es que algunas de estas informaciones han salido en medios que normalmente nunca tocan asuntos relacionados con la política, como es el caso de los deportivos.

Se entiende porqué… Algunos se preguntan incluso si se celebrará o no el Mundial en Rusia. Así, Marca TV, el principal medio deportivo de España, ofreció un reportaje titulado: "La crisis diplomática por el espía ruso envenenado alcanza al Mundial de Rusia".

Es evidente que la primera ministra británica, Theresa May, sabe perfectamente que el fútbol es una represalia de mucho peso. Mucho más penosa para un ruso medio, que la expulsión de 23 diplomáticos de la embajada rusa en Londres.

Más aun para Rusia que nunca ha sido anfitriona de una Copa del Mundo. Pero esto al parecer es lo último en lo que piensan los medios internacionales que llevan a cabo una campaña masiva para apoyar el boicot del Mundial. Para ellos el torneo no es más que un juguete favorito del presidente ruso, Vladímir Putin.

Así, el diario británico Daily Mail titula: "¿Cómo podemos ir al Mundial de Putin ahora?" Sin embargo, no todos estarían de acuerdo con que los británicos no pueden ir ahora 'al Mundial de Putin'.

Desde el Reino Unido están presionando a sus aliados para que dejen al presidente ruso, Vladímir Putin, en soledad con Gianni Infantino en el partido inaugural que se celebrará el 14 de junio en el estadio Luzhnikí. Según el relato oficial, Trump, presidente de un país cuya selección nacional de fútbol quedó eliminada del Mundial, apoyaría el boicot.

En medio de todo este embrollo se encuentra la FIFA que ha asimilado con tensión las últimas declaraciones que vienen desde Londres, ya que la supresión del reclamo inglés derivaría en un grotesco de consecuencias económicas y políticas.

En este sentido, el medio deportivo español As, titula "La FIFA entre en pánico por el boicot al Mundial de Rusia".

¿Realmente están tan mal las cosas como augura el segundo medio más importante de información deportiva de España, o simplemente el diario As se deja llevar por la corriente que arrastra a la mayor parte de los medios internacionales?

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter dio unas pistas de por qué precisamente el Reino Unido se empeña tanto en conseguir un boicot internacional del Mundial en Rusia sin esperar a los resultados de la investigación del envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija. Lo hizo en una entrevista que concedió al medio ruso Sport-Express y que reprodujo el diario deportivo español Marca, con un título que lo dice todo: Blatter: "Los ingleses no saben perder".

El expresidente de la FIFA criticó el presunto interés de Inglaterra de boicotear el Mundial de Rusia: "Ellos son así. También hablaron y actuaron en mi contra. A todo el mundo no le gusta todo. Los ingleses no saben perder".

Se puede inducir que cuando Blatter dice que los ingleses no saben perder, se refiere que el Reino Unido había sido uno de los candidatos a albergar la Copa del Mundo 2018, y perdió en primera ronda con Rusia y España/Portugal. Es verdad que desde que Rusia ganara el concurso para organizar el Mundial, Londres no ha escatimado esfuerzos para ponerlo en duda y demostrar que Moscú no lo merecía.

Un reportaje de RT del año 2014 podría parecer actual si quitáramos algunos detalles. En él, se indica que La FIFA se pronunció en contra del boicot que algunos sectores sociales estarían promoviendo contra la celebración del próximo Mundial de fútbol en Rusia en 2018, según afirmó el servicio de prensa de la Federación. Unas presiones de este tipo que en aquel momento crecieron tras el derribo del avión malasio en el sureste de Ucrania, y que las potencias occidentales se empeñaron en atribuir a Rusia y a las autodefensas.

De este modo, la idea de castigar a Rusia y a Putin quitándole el Mundial no es nueva. Los pretextos varían, pero el esquema parece siempre ser el mismo. Por delante de todo van acusaciones contra Rusia que en muchas ocasiones resultan infundadas, pero que sin embargo parecen suficientes para varios países occidentales para amenazar con boicotear el Mundial sin esperar a los resultados de la correspondiente investigación.

Y tal vez la mejor explicación del porqué Occidente se empeña tanto en boicotear el Mundial, o bien en amargárselo a Putin o a los rusos que lo esperan con tanta ansiedad, la ha ofrecido el expresidente de la FIFA Joseph Blatter al decir que los ingleses no saben perder.

Parafraseando al expresidente de la FIFA, se podría decir que desde que ganó en la Guerra Fría, Occidente no ha sabido perder. Y es que nadie puede ganar siempre.