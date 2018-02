¿Conocen lo que es un tribunal en Occidente?

Dichas acusaciones siempre han sido fruto de diferentes "investigaciones" llevadas a cabo por todo tipo de personajes, menos los que realmente deberían haberlas realizado.

Y no sólo a las investigaciones, sino también a las acusaciones contra Rusia. Porque lo de la "presunta injerencia" rusa, para muchos ya no es presunta, sino real. Y eso que hasta el momento los que lanzan dichas acusaciones no han conseguido presentar pruebas fidedignas. Y sin embargo, esto no impide que sean cada vez más amplias y más surrealistas.

Acabamos de obtener un buen ejemplo en este sentido, el famoso informe del Kremlin que incluye una lista de 114 políticos y 96 hombres de negocios rusos que pueden enfrentar sanciones. El principal "crimen" que han cometido todos estos señores a ojos de Washington, es que, o han trabajado con Vladímir Putin, o bien en los tiempos de Vladímir Putin, o bien se han hecho ricos bajo el Gobierno de Putin.

Un esquema muy parecido fue aplicado a los deportistas rusos a los que el Comité Olímpico Internacional (COI) había suspendido por presunta violación de las reglas antidopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi. Daba la impresión de que el COI intentó hacer una lista negra, lo más amplia posible, y que muchos deportistas estaban incluidos sin haber pruebas suficientes en su contra.

Decían que como en Rusia existía un sistema de dopaje respaldado por el Estado, todos los deportistas debieron estar involucrados, por lo cual nadie podría estar limpio. Incluso les quitaron medallas olímpicas, y Rusia dejó de ser la selección con más medallas de los Juegos Olímpicos de Sochi.

Así las cosas, la última semana de enero, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha admitido "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 deportistas rusos a los que el COI suspendió al acusarles de violación las reglas antidopaje en Sochi. La noticia clave es que podrán volver a competir. Es lo más importante. Y que tendrán que devolverles sus medallas.

Pero hay incluso algo más importante en esta decisión del TAS. Y aquí llegamos a la diferencia que hay, entre las acusaciones contra Rusia que hacen los políticos, funcionarios y medios de comunicación occidentales, y las que confirma o rechaza un tribunal.

La diferencia es que lo que puedes vender a través de numerosos informes, investigaciones y materiales publicados en los medios de comunicación, a veces no es suficiente para un tribunal. Que ha dicho justo lo que hemos venido diciendo: si no hay pruebas suficientes, no hay caso.