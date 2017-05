Acusar a Rusia sin pruebas: el hobby de la CNN

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev Moscú, indignada por el rechazo de la sede de Macron a acreditar a Sputnik y RT

La empresa de seguridad cibernética Trend Micro con sede en Tokio, dijo a CNN haber descubierto cuatro dominios falsos muy similares a los de la campaña de Macron. Presumiblemente el objetivo era tratar de engañar a los miembros de su campaña electoral y obtener acceso a sus cuentas de correo electrónico.

Pero la firma ni siquiera fue capaz de determinar si algún miembro del personal de la campaña realmente cayó en la trampa. Es más, uno de los responsables de Trend Micro, Mounir Mahjoubi, deja claro que los hackers no consiguieron obtener ninguna información sensible. Dijo textualmente: "Es muy serio, pero nada ha sido comprometido". Es decir que es muy serio, pero no es nada, y no ha tenido ningún impacto…

Casi al mismo esquema recurrió el expresidente de EEUU Barack Obama al referirse la semana pasada a la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. Dijo que lo que hizo Rusia fue muy grave, pero apenas tuvo impacto…

Cabe mencionar que la CNN presentó las historias de la presunta intromisión rusa en la campaña electoral en EEUU, y de lo que llama ataques de hackers contra la campaña de Macron, en un combo. Algo en lo que sí tienen experiencia.