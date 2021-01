Conor McGregor está listo para mostrar una pelea "hermosa" con Dustin Poirier

El excampeón de dos divisiones de la UFC regresó al octágono hace un año para vencer al estadounidense Donald Cerrone antes de anunciar su tercer retiro en junio del 2020. Tras haber pasado más de un año sin pelear, McGregor calificó esta pausa como un "viaje salvaje".

"Ha sido un paseo... lo tengo hecho y estoy aquí arriba. He pasado por todo. Ha sido un viaje salvaje para mí. No ha sido fácil a veces. Qué vida y te digo que no me gustaría que fuese diferente. Estoy muy emocionado de estar de vuelta aquí. Estoy muy emocionado de tener fans. Me siento revitalizado", señaló McGregor durante su conferencia de prensa previa a la pelea.

Además, el irlandés prometió montar "un hermoso" espectáculo y aseguró que "está muy emocionado".

¿Cuál es la sorpresa de Poirier?

Por su parte, su rival estadounidense aprendió mucho de su derrota de hace seis años. Aseguró a la cadena CNN que ya no es como antes, y que ahora es "un luchador muy diferente", que está más preparado desde el punto de vista mental. Antes, él no había prestado mucha atención a ese aspecto de la lucha: escuchaba a los críticos y las opiniones de la gente, así como al propio Conor.

"Me sentí frustrado y atrapado en toda la guerra de palabras que precedió a la pelea. Y él [McGregor] es uno de los mejores en eso, en meterse en tu piel, en hacer que te molestes. Ahora, eso es solo ruido para mí", aseveró Poirier.

De hecho, este 23 de enero habrá más silencio en el complejo Fight Island, en Abu Dhabi, que no le distraerá de su rival y su táctica. Esto se debe a la pandemia. Los organizadores del evento han permitido que solo 2.000 personas asistan a la pelea.

La situación será parecida a la que había durante su combate con el neozelandés Dan Hooker. En aquel encuentro celebrado en diciembre en Las Vegas Poirier logró derrotar a su rival. Le gustó mucho el silencio que reinaba en el ambiente.

"Pelear es caótico. Tu cerebro se mueve a un millón de millas por hora y en una noche de pelea normal tienes a la gente colgando sobre las cosas, tratando de agarrarte cuando entras al octágono y gritando o haciendo cosas así. Eso lo hace más caótico", aseveró.

El silencio, según Poirier, hace que el combate sea más íntimo.

"Cuando estás de pie frente a ese tipo, no estás escuchando miles de gritos, estás escuchando tus propios pensamientos, estás escuchando a los presentadores hablar. (…) Fue una gran experiencia", resumió.

Poirier ha sido en una ocasión el campeón interino de peso ligero de la UFC. Hasta la fecha ha ganado 26 de sus 33 combates de artes marciales mixtas. Es el único luchador que se ha enfrentado tanto a McGregor como al ruso Khabib Nurmagomedov y ha perdido ante ambos.