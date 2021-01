El Real Madrid toca fondo ante un equipo de Segunda B

David contra Goliat. Así se presentaba el duelo de Copa del Rey entre Real Madrid y Alcoyano. Un choque entre uno de los gigantes del fútbol español y un conjunto que milita en Segunda B. Un mero trámite para los blancos hacia los octavos de final de la competición. Sin embargo, lo que se preveía como una noche plácida para los de Zidane, se tornó en pesadilla.

El escenario fue El Collao, estadio del equipo alicantino. Un campo sin público, sin VAR y cercado por el coronavirus. El miércoles 20 de enero finalizó el cierre perimetral al que estaba sometida la ciudad de Alcoy por la alta incidencia. En estas circunstancias se plantaron ambos equipos. El Real Madrid apareció con más habituales de los que cabía esperar. Lucas Vázquez y Casemiro ocupaban sus puestos en un once en el que Zidane decidió dar una oportunidad al canterano Víctor Chust y al portero Andriy Lunin. Además, volvían a la escuadra Marcelo, Odriozola, Militao y Vinicius, quien contaba con una nueva oportunidad para brillar.

Sin embargo, la noche se hizo tinieblas. El Real Madrid comenzó dominando en los primeros compases. Movía el balón frente a un Alcoyano que optaba por replegarse alrededor de su portería. A la espera de algún fallo del rival que le diese una opción. Poco a poco, empezaron a generar peligro. Amenaza que cortó con Militao con un cabezazo certero. El partido se iba al descanso con un 0-1 en el marcador.

Los problemas aparecieron en la segunda parte. El Alcoyano siguió cerrado y el Real Madrid no remató el partido. La pesadez llegó al terreno de juego. También lo hizo Karim Benzema, aunque su entrada no arregló nada. Los alicantinos dieron un paso al frente y empataron el partido con tanto de Solbes.

El Real Madrid intentaría salir de la trampa. El conjunto se enchufó y jugó por no ir a prórroga. Los minutos pasaron, penalti no pitado a favor de los de Zidane por medio, pero el objetivo no se logró. Los equipos se batirían en la prórroga. Para ello, Marco Asensio saltó al césped. Más adelante, lo harían Hazard y Kroos. Sin embargo, los madridistas se encontrarían con el muro alcoyano. La excelente actuación del guardameta blanquiazul, José Juan, salvó a los alicantinos de los embistes de Asensio o Lucas Vázquez. Ni la expulsión de Ramón desbarató a los locales. Elen el minuto 115 pasaría a los anales de la historia del club.

Un 2-1 que el Real Madrid no supo revertir en lo que faltaba de partido. El equipo del Santiago Bernabéu fue sentenciado por el hacer de un Segunda B. En redes sociales, las reacciones fueron variadas. Desde la risa al llanto. Aunque concuerdan en algo: el héroe de la noche fue José Juan.

José Juan eliminando al real madrid con 41 años y con toda la pinta del calvo que hablaba rápido en aquí no hay quien viva o de portero de discoteca con mala hostia. José, si me estás leyendo, eres dios. Cuando quieras te invitamos aquí en casa a una paellita — Ibai (@IbaiLlanos) January 20, 2021

RIDÍCULO HISTÓRICO DEL REAL MADRID



Eliminado en la prórroga por un equipo de Segunda División B (tercera categoría del fútbol español) que marcó el gol de la victoria jugando con uno menos.



El Madrid ha terminado jugando con Casemiro, Valverde, Asensio, Benzema, Hazard y Kroos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 20, 2021

¡¡ALCOYANO, CLUB DE LA SEGUNDA B DE ESPAÑA, ELIMINÓ AL REAL MADRID DE LA COPA DEL REY!! ¡¡CON 10 HOMBRES, SE CARGARON AL EQUIPO DE ZIDANE EN TIEMPO EXTRA!! ¡¡HAZAÑA PARA LOS LIBROS!! ¡¡PAPELÓN LEGENDARIO DE LOS BLANCOS QUE RECUERDA EL ALCORCONAZO!! pic.twitter.com/LWG0xYhVv7 — Invictos (@InvictosSomos) January 20, 2021

Este es José Juan, portero del Alcoyano. Acaba de eliminar al Real Madrid tras realizar 10 paradas y convertirse en uno de los héroes de una noche histórica.



El lunes cumple 42 años. pic.twitter.com/n77CgWDSl0 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 20, 2021

El Madrid es el único equipo del mundo que hace felices a todos; cuando gana o cuando pierde #RealMadrid #AlcoyanoRealMadrid — Eduardo Martell (@vikingomartell) January 21, 2021

Más que merecido, gran esfuerzo el del equipo ante un gran rival como el RealMadrid, lo dicho mi enhorabuena a tí y a todo el equipo @Jonyboria 💪💪 https://t.co/KNnbjYkYaD — Medina❤️☾ (@medina1995_) January 21, 2021

El Alcoyano pasa a formar parte de la historia negra del Real Madrid. Como hizo en 2009 el Alcorcón. El 20 de enero de 2021 será una fecha que el madridismo querrá olvidar. En la que David venció a Goliat.