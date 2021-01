Una discusión en el Dakar acaba con un copiloto abandonado en el desierto

Insólita escena la vivida en la undécima etapa del Rally Dakar. Los protagonistas fueron los españoles Xavi Blanco y Ricardo Ramilo, pareja en la categoría SSV de la competición. O al menos eso eran antes de lo acaecido el 14 de enero sobre arenas saudíes.

Y es que el piloto, Ricardo Ramilo, abandonó a su copiloto, Xavi Blanco, en pleno desierto durante una etapa. Sucedió en el kilómetro 170 de la penúltima prueba de la carrera tras una fuerte discusión entre ambos. Ante la conducción agresiva y a gran velocidad de Ramilo, le pidió en varias ocasiones que aminorara al ritmo. Sin embargo, el conductor no solo desoyó la recomendación de su compañero, sino que aceleró. Motivo por el que Blanco decidió bajarse del vehículo. "Cuando veo que corre riesgo mi vida y el piloto no hace caso, he decidido bajarme del coche. A continuación, lo que ha hecho él ha sido abandonarme".

"Literalmente, me ha abandonado en medio del desierto. Yo no quería volver a subir y él ha dicho, 'pues ahí te abandono, a tomar por culo'", comenta el copiloto en un audio de WhatsApp.

La relación entre ambos no era la mejor. No había entendimiento entre piloto y copiloto. Con el paso del tiempo, la tensión iba en aumento, sobre todo tras tener que rengancharse a la carrera a través del Dakar Experience, al sufrir un abandono el 12 de enero. Esta etapa era la primera tras esta circunstancia. La pelea a bordo del buggy fue la gota que colmó el vaso tras un Dakar complicado. "Mi decisión ha sido por el comportamiento del piloto de cara a mi persona. Prepotente... A parte de piloto y copiloto, somos personas y tenemos que respetarnos. Ya no era la primera vez, ni la segunda, hasta que he decidido bajarme", explica Blanco.

Solo y a la intemperie, Blanco ha tenido que esperar a ser. Sería recogido más de una hora después de bajarse del vehículo. "Tuve la suerte de que 15 kilómetros antes había una asistencia y de que logré sacar la mochila donde llevo mi pasaporte y el teléfono vía satélite y pude contactar con el equipo y darle mi ubicación", relata.

Por su parte, el piloto niega la versión de Blanco. Según él, el copiloto no se quedó en el desierto, sino nada más salir de un control de carretera. "No es igual dejar a una persona en una calle que en el desierto donde se puede morir, es muy diferente", señala Ramilo. Bajo su punto de vista, el que se quedó tirado fue él.

"Me pidió bajarse él, el que me quedo tirado soy yo, que me quedo sin los cables, sin teléfono vía satélite y sin el cartón para poder sellar los controles de paso, y luego me entero que no puedo correr solo y eso tampoco me lo contó, con lo que me deja tirado él a mí", apunta.

Además, Ramilo cuenta que volvió a buscar a su copiloto al lugar donde lo había dejado. Estaba escondido detrás de unos árboles. Al localizarlo tras dar tres vueltas al lugar, le pidió que se volviera a subir, a lo que su compañero, todavía enfadado, dijo que no. Uno siguió la carrera en solitario y el otro volvió a la vegetación en la que se refugiaba.

Este era el primer Dakar para Ramilo y el cuarto para Blanco, quien en 2020 logró ser sexto en SSV junto a 'Chus' Puras. Acabarán la edición con una sanción, ya que las normas de la prueba obligan a piloto y copiloto a ocupar siempre el mismo vehículo. También era el debut de ambos como compañeros. Seguramente, no lo vuelvan a ser más.