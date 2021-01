El ejemplo de Diego Méntrida: el atleta español que cedió su pódium, recauda fondos para los enfermos de West

Fue una de las escenas del 2020 en el mundo del deporte. Sucedió durante el mes de septiembre, en un año caótico lleno de incertidumbres generadas entorno a la pandemia. El atleta británico James Teagle iba camino de ganar el tercer puesto en el triatlón de Santander cuando cometió un error a escasos metros de la meta. En ese momento, Diego Méntrida le adelantó y justo antes de alzarse con la medalla de bronce se paró para permitir a Teagle cruzar primero.

"Todo ocurrió muy rápido. Cuando vi que se pasaba la salida del desvío a meta al principio no me dio tiempo a razonar lo que estaba pasando, luego mi primera reacción inconsciente fue aminorar la velocidad y mirar hacia atrás para ver qué había pasado. Y ahí fue cuando casi instintivamente me paré antes de cruzar la línea de meta para dejarle entrar en la tercera posición. Se lo merecía", relató Méntrida en una entrevista concedida a Sputnik.

Su gesto tuvo una enorme repercusión tanto a nivel nacional como internacional y actores de la talla de Will Smith difundieron su vídeo alabando su acción: "Me has hecho llorar. Eres un ejemplo de integridad. Te aprecio, Diego", dijo el actor estadounidense en un vídeo difundido en sus redes sociales. El mismo día que Smith publicó su vídeo, recibió una llamada que le cambió la vida. Raúl Respaldiza, CEO de la empresa Zertior, tras observar la solidaridad de este atleta se ofreció a ayudarle a cumplir su sueño, que era ayudar a su hermano.

"Raúl y todo su equipo de la empresa Zertior, han tenido una labor fundamental en este proyecto, ya que son los que me han impulsado y han puesto los medios necesarios para llevarlo a cabo. Sin ellos, todo se hubiera quedado en un simple sueño", asegura Méntrida en conversación con Sputnik.

Al día siguiente quedaron para tomar café y a partir de ahí se empezó a conformar la idea de Running for West, una campaña solidaria que pretende dar visibilidad al Síndrome de West, la enfermedad que padeció su hermano Carlos de pequeño y que ahora, 20 años después, ha evolucionado en un trastorno del espectro autista. "Carlos es la persona más importante en mi vida, ya que he estado junto a él desde que nací. Tiene dos años más que yo, pero debido a su enfermedad, ha pasado de ser mi hermano mayor a ser para siempre mi hermano pequeño del que debo cuidar. Es un niño de tres años en un cuerpo de 23", declara a Sputnik Diego Méntrida.

"Cuando era más pequeño todo era más fácil pero ahora que ya es mayor todo se complica porque además de la propia enfermedad y la epilepsia que lleva asociada y que exige de una supervisión permanente (por el riesgo de una crisis de caída en su caso), han aparecido problemas de conducta y no es fácil conseguir que participe con normalidad en las rutinas diarias", describe el atleta.

Méntrida explica que el síndrome de West es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquiera y que tiene diversos orígenes: genéticos, problemas en el parto, y otros idiopáticos de las que aún se desconoce su causa. Por ello, a través de esta iniciativa pretenden impulsar la investigación y así ayudar a evitar que sigan naciendo más niños con este problema. La fundación con la que colabora y donde se donarán los fondos recaudados se llama Fundación Síndrome de West y cada dos años organiza un congreso científico al que acuden algunos de los mejores especialistas internacionales en síndrome de West, epilepsia y autismo

El objetivo de esta campaña es doble. Por un lado, sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de la enfermedad de West y sus consecuencias, a fin de promover su investigación y tratamiento y de empatizar con quienes la sufren. Y, por otro, tratar de generar los fondos necesarios para desarrollar nuevos modelos de viviendas tuteladas, donde Carlos y quienes sufren su misma enfermedad puedan vivir felices y con las atenciones y cuidados que necesitan.

"Ahora mismo estamos preparando un curso de formación para preparar a profesionales que puedan atender a los chicos que como Carlos tienen muchas necesidades de apoyo y a veces problemas de conducta para que presten apoyo a las familias en el propio domicilio o facilitarles el acceso a jornadas de ocio e incluso a fines de semana de respiro", detalla.

Running for West es una carrera virtual solidaria, a la que cualquier persona de cualquier lugar del mundo podrá unirse y colaborar a través de la compra de un dorsal solidario. A partir de 10 euros, se podrá adquirir en su página web desde el 1 hasta el 31 de enero de 2021. Por el momento ya habido compras de dorsales desde países como Inglaterra, Estados Unidos, países de Sudamérica y Centroamérica, e incluso desde Australia. Tiene claro que cuanto más se recaude, "más se podrá ayudar a todas las familias que forman parte de la Fundación", recalca, "pero solo con el hecho de poder llevar a cabo la campaña y darle visibilidad a la enfermedad, ya es más que una victoria". Sin duda, una maravillosa y solidaria manera de comenzar el año 2021, que nos recuerda que "de las cosas pequeñas salen siempre las más grandes".