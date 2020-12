Cómo el programa internacional de Gazprom hace brillar a las estrellas periodísticas: la historia de Damaris

Damaris participó como joven periodista en la temporada 2018. Está en el noveno grado de secundaria (3er año de secundaria en Perú). Ella es muy sociable y juega al fútbol. Le gusta ir a la playa, le encanta el mar y nada bien. A ella también le gusta leer, y su libro favorito es el "Espíritu salvaje", de Heather Graham.

"Me gusta escribir sobre muchas cosas, como las historias de mi vida, y me gusta escuchar música, especialmente música pop en inglés", agregó Damaris.

A pesar de que Damaris es una joven periodista del programa Fútbol por la Amistad, le gusta desarrollar sus habilidades futbolísticas. Por ejemplo, recientemente participó en el proyecto El estadio es donde estoy. Soy muy aficionada al fútbol, y también me gusta jugar a las damas y jugar con mis amigos y primos". Le apasiona aprender diferentes idiomas. Le gusta pintar con acuarelas y lápices. Además, Damaris era la heroína de nuestro proyecto de historias de Instagram, así que aquí puedes conocer su vida y sus pasatiempos favoritos. Ella también apoya activamente las campañas ambientales de F4F y este año plantó un par de plantas con nosotros.

Damaris contó cómo entró en el programa de Fútbol por la Amistad: "Bueno, primero pasaron por todas las clases de primer año, preguntaron quién tenía 12 años, quién estudiaba inglés, amaba el fútbol y qué tipo de chica era ella. En ese momento yo no sabía nada sobre el proyecto ni sobre lo que me esperaba. Más tarde resultó que yo era la única que cumplía con todos los requisitos. En otras clases, algunos estudiantes también tuvieron exámenes, pero solo unos pocos tenían los requisitos necesarios, y luego nos entrevistaron a todos. Al final, fui elegida entre todas las chicas, y unos días después regresaron a mi colegio y les contaron a mis padres todo sobre el programa social infantil internacional Fútbol por la Amistad, al que me asignaron. Después de completar la transferencia de información, muchas personas me ayudaron en la preparación y participación exitosa en el programa ".

