Messi se sincera sobre los 2 mejores entrenadores que ha tenido en su carrera

Messi de 33 años es fiel al Barcelona desde hace 20 años. Durante este tiempo ha tenido muchos entrenadores, pero ha elegido solo a dos: Pep Guardiola y Luis Enrique.

"Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", dijo el argentino.

Guardiola estuvo al mando del Barça entre 2008 y 2012. Bajo su dirección el equipo se llevó tres Ligas españolas, dos veces la Champions y dos Copas de España. A nivel personal, le dio a Messi un empuje crucial en su carrera: con Guardiola la Pulga ganó su primer Balón de Oro y fue el máximo goleador en dos temporadas.

A su vez, Luis Enrique dirigió al equipo una temporada menos, entre 2014 y 2017. Con él los blaugranas se hicieron dos veces campeones de España, se llevaron tres Copas nacionales y una victoria en la Liga de Campeones. Messi una vez se coronó el mejor futbolista del mundo, y ganó una Bota de Oro (el trofeo al máximo goleador del año en el mundo).

Entonces, ¿se queda en el Barça?

A finales de agosto Messi expresó la intención de abandonar el club al que ha dedicado casi toda su vida. Pero en la entrevista con Évole dejó a entender que por ahora está concentrado en el fútbol mientras que los detalles del contrato que se expira en verano del 2021 están en el segundo plano.

"Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada, pero hoy por hoy estoy bien. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado", reflexiona el futbolista.

En lo que se refiere a su vida personal, el astro argentino confesó que a veces le gustaría pasar incógnito para disfrutar de las cosas simples sin llamar tanta atención.

"Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos", dijo.