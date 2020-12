¿Rabieta o abandono? El Barça se 'olvida' de Thomas Heurtel en Estambul

El base francés Thomas Heurtel no pudo regresar con el resto de los jugadores a España. El club le retiró el permiso para viajar con el equipo de vuelta a España tras disputar el partido de Euroliga contra el Anadolu Efes.

El equipo de la Ciudad Condal ha dejado en tierra a Thomas Heurtel. El jugador francés no pudo regresar en el avión del equipo después de disputar el partido de Euroliga ante el Anadolu Efes. Así lo decidió el club al descubrir que Heurtel estaba negociando su salida del equipo con su eterno rival: el Real Madrid.

Las reacciones a la decisión de dejar tirado al jugador a 3.000 kilómetros de su casa en los días previos a las celebraciones de Navidad, han generado una gran polémica en redes sociales.

A @PierreOriola la capitanía del Barça le queda grande, lo que ha pasado con su compañero #Heurtel en Estambul le deja muy marcado, queda en evidencia su falta de personalidad.



Nacho Rodríguez los tiene bien adiestrados. — Nido Kukoč (@NidoKukoc) December 23, 2020​

Lo sucedido con #Heurtel es bastante fuerte. Está muy mal por parte de el Barça lo sucedido, pero Thomas dice que va a fichar por el Fenerbache y luego van a firmar por el Madrid. Pero, no puedes dejar a un jugador tirado en Estambul, a miles de km de Barcelona. Muy mal por ambos — Toni Cardona (@tonicarru) December 23, 2020

​El jugador estaba negociando su rescisión de contrato, pero el Barça creía que ficharía por el Fenerbahçe turco. De hecho, según medios españoles, el club había permitido que el Heurtel viajara a Estambul con el equipo, a pesar de que no estaba convocado para jugar el partido, para que cerrara las negociaciones con el club turco.

En un comunicado, el club azulgrana dijo que Thomas Heurtel no regresó de Estambul con la expedición del club, "al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido". Aseguran que "el jugador no estuvo desatendido en ningún caso" y subrayó "se le dieron todas las facilidades" para poder viajar y volver a Barcelona el miércoles 23 de diciembre.

La Asociación de Baloncestistas Profesionales ha denunciado lo sucedido a través de su cuenta de Twitter y ha comunicado que están en contacto con el jugador para "ayudarle en todo".

A las 00:30 hay un jugador "tirado" en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta.



¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad?



Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo — ABP (@abpinfo) December 22, 2020

​Alfonso Reyes, presidente del sindicato de jugadores en España, también quiso dar su opinión sobre lo sucedido calificando lo sucedido como un "acto injustificable e indigno".

Acto injustificable e indigno. https://t.co/0xIGnEmHqk — Alfonso Reyes (@alfreyes14) December 22, 2020

​El FC Barcelona también ha informado de que se "rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando". "Thomas Heurtel sigue formando parte de la disciplina del FC Barcelona, ​​a la espera de poder solucionar su futuro en los próximos días", concluye el comunicado.