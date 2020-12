La hermana de Ronaldo celebra la victoria de la Juve con una imagen humillante de Messi

En la cuenta de Elma dos Santos Aveiro, la hermana mayor de Ronaldo, apareció una imagen controvertida del delantero de la Juventus celebrando un gol, mientras que Messi aparece de rodillas con un gesto de adoración.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elma Aveiro (@elma_oficial)

"Mi Rey. El mejor de siempre. Orgullo de mi vida", escribió Aveiro.

El conjunto de Ronaldo derrotó al Barcelona de Messi 3 goles por 0 el pasado 8 de diciembre. El portugués marcó dos veces desde el punto penal y aseguró que la Juventus se clasificara a la siguiente fase de la Champions League en el primer lugar de su grupo.

Este partido también resultó ser el primero desde el clásico del 6 de mayo de 2018, cuando los mejores futbolistas de la última década se enfrentaron cara a cara en la cancha.

Antes del encuentro, Ronaldo reconoció que

"He compartido 12, 13 o 14 años de ceremonias de premios con él. Nunca lo vi como un rival. Siempre me he llevado bien con él", dijo CR7 al portal Goal. En varias ocasiones confesó que Messi ha sido el que lo ha motivado a lo largo de su carrera para seguir adelante y ser el mejor en el mundo del balompié.

La verdad es que es difícil elegir al mejor entre los dos. Messi ha ganado más títulos a nivel individual: posee seis balones de oro (premio al mejor jugador del año) contra los cinco de Ronaldo. Y tiene más botas de oro (premio al máximo goleador), seis contra cuatro.

Sin embargo, Crisitiano ha recogido más galardones a nivel internacional: llevó a Portugal a ganar su primera Eurocopa en 2016 y la primera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA.