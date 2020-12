Football for Friendship, el programa de Gazprom que logró unir a jóvenes futbolistas de 104 países

La octava temporada del programa social infantil internacional de Gazprom Football for Friendship ha finalizado. Esta temporada, el primer Football for Friendship eWorld Championship reunió a jóvenes atletas de 104 países. Más de un millón de personas participaron en los eventos de la octava temporada.

Uniendo amigos, uniendo al mundo es el lema del programa social infantil internacional de Gazprom Football for Friendship. Los participantes del programa son jugadores y periodistas jóvenes de entre 10 y 16 años. Se convierten en embajadores de los valores humanos clave: amistad, igualdad, justicia, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honor. La FIFA, la UEFA, las asociaciones nacionales de fútbol y los clubes más importantes del mundo apoyan el programa. Roberto Carlos, ganador de la Copa del Mundo y tres veces ganador de la UEFA Champions League, es el embajador global del programa.

Esta temporada, los jóvenes participantes realizaron más de 50 eventos con el apoyo de atletas famosos, representantes de academias de fútbol y periodistas de los principales medios de comunicación del mundo. Los niños adquirieron nuevos conocimientos sobre estrategias y tácticas de fútbol, aprendieron nuevos movimientos y se convirtieron en anfitriones y corresponsales durante los eventos, hablaron sobre sus iniciativas ecológicas y sociales y participaron en discusiones globales como parte del 75 aniversario de la ONU.

© Foto : Servicio de prensa del programa social internacional de Gazprom para niños Football for Friendship Un stand con diplomas y madallas del programa Football for Friendship

Se lanzó un nuevo módulo educativo gratuito en 10 idiomas en la Academia de Football for Friendship para entrenadores. Hasta la fecha, más de 5.000 entrenadores y profesores de educación física de diferentes países han completado su formación en la Academia.

Los eventos finales de la temporada se realizaron en línea. Más de 100 academias de fútbol de todo el mundo presentaron sus proyectos para apoyar y formar a jóvenes atletas en el anual Foro Internacional de Football for Friendship. Los proyectos de Bolivia, la India, Nigeria y Rusia fueron reconocidos como los mejores. Los jóvenes participantes de 104 países fueron capacitados en la Escuela de los Nueve Valores y votaron por el club de fútbol más socialmente responsable del mundo. Los niños decidieron que el FC Barcelona debería recibir la Copa de los Nueve Valores en 2020.

Al final de la temporada, los niños participaron en el Football for Friendship eWorld Championship. El equipo Granular Salamander que desató a jóvenes jugadores de Bosnia y Herzegovina, Kazajistán, Letonia, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Turquía se convirtió en el ganador del Campeonato. La competición se organizó en la plataforma del especialmente diseñado nuevo simulador de fútbol multijugador Football for Friendship World (F4F World). Hoy, el Día Mundial del Fútbol, un nuevo juego móvil está disponible para descargar para todos.

© Foto : Servicio de prensa del programa social internacional de Gazprom para niños Football for Friendship El equipo Granular Salamander

Al final de la temporada 2020, Football for Friendship obtuvo el título GUINNESS WORLD RECORDS ™ para la mayoría de los usuarios en un hangout de vídeo de fútbol. Se organizó una clase magistral de 2,5 horas con vídeos en vivo de Francia, Brasil, Rusia, Uruguay, Pakistán, Irlanda, Chipre, Perú, la India, Guyana y España para niños de más de 100 países. El programa ha obtenido previamente el título GUINNESS WORLD RECORDS ™ para la mayoría de las nacionalidades en una sesión de entrenamiento de fútbol en la historia.

Víktor Zubkov, presidente de la junta directiva de Gazprom:

"Desde 2013, Gazprom ha implementado el programa social infantil internacional Football for Friendship. Durante este tiempo, el proyecto ha reunido a miles de niños de diferentes nacionalidades y capacidades físicas de 211 países. Hoy, podemos estar orgullosos de toda una generación de atletas adultos, figuras públicas, periodistas y jóvenes aspirantes a quienes Football for Friendship les brindó increíbles oportunidades de desarrollo".

Roberto Carlos, Embajador Global de Football for Friendship:

"Football for Friendship es un programa que reúne a niños verdaderamente talentosos y motivados que están enamorados del fútbol, brindándoles la oportunidad de desarrollarse, aprender más unos de otros y encontrar nuevos amigos en otros países. Muchos jóvenes futbolistas de todo el mundo sueñan con entrar en Football for Friendship, y los valores humanos universales que promueve el programa son realmente importantes para los niños, para su futuro".

Frank Ludolph, jefe de Servicios de Educación de Fútbol de la UEFA:

"Me impresionó la profesionalidad de los organizadores en todos los niveles, pero también la conexión de los participantes de todo el mundo con Football for Friendship. Realmente espero que la pandemia en las próximas temporadas sea solo un mal recuerdo. Y confío en que todos los encuentros de fútbol y deportes serán nuevamente cara a cara en el sitio y no por medios digitales. Sin embargo, en términos de educación en general, estaremos entrando en una nueva era de aprendizaje en conceptos combinados. Finalmente, deseo a los organizadores mucho éxito en el diseño de conceptos futuros, siempre con un enfoque en la sustentabilidad".

Sobre Football for Friendship

El programa internacional social para niños Football for Friendship (Fútbol por la Amistad) se realiza por Gazprom desde 2013. Durante las siete temporadas anteriores, el programa ha reunido a más de 6.000 participantes de 211 países y regiones y más de 5.000.000 seguidores.

Los jóvenes jugadores y los jóvenes periodistas son los participantes del programa: niños y niñas de 12 años, incluidos niños con discapacidades. Los jóvenes jugadores representan diferentes países y culturas unidos en equipos mixtos. Demuestran que la nacionalidad, el género y las habilidades físicas no son una barrera para convertirse en un equipo. Los jóvenes periodistas cubren los eventos del programa en el Centro Internacional Infantil de Prensa. Todos los participantes se convierten en jóvenes embajadores del programa y continúan compartiendo su experiencia y promoviendo valores humanos universales: amistad, igualdad, justicia, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honor.

La UEFA, la FIFA, las federaciones de fútbol y los principales clubes de fútbol del mundo, fundaciones benéficas internacionales, deportistas famosos, políticos y artistas apoyan Football for Friendship. El proyecto ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales en el campo de la responsabilidad social, el deporte y la comunicación, incluidos dos títulos de GUINNESS WORLD RECORDS™.