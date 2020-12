Taichí vs. MMA: una pelea de 10 segundos, ¿quién crees que ganó? | Vídeo

El combate terminó 10 segundos después de que inició, luego de que el luchador chino le golpeara en la cara a Chen Yong en el minuto 27:30 del vídeo, el hombre que antes de pelear aseguraba que el taichí le daba una fuerza interior capaz de ser utilizada en la lucha libre, boxeo y otros deportes basados en el combate

Según publica gizmodo, tras el combate Chen se excusó con las personas que asistieron para apoyarlo y explicó que en cuanto ingresó al cuadrilátero enmallado se dio cuenta que el suelo era blando y el sol lo cegó en plena pelea.

Añadió que el arte marcial del taichí genera poder y fuerza, pero esto no se puede encontrar en superficies blandas. Por su parte, el luchador Xu Xiaodong decidió no contradecir al maestro del taichí y dijo que no tiene problema en asistir a otra pelea con él en la superficie que decida.