Una campeona de boxeo quiere "patearle el trasero" al 'youtuber' Jake Paul

Shields —que logró un impresionante balance de 10 victorias y 0 derrotas a lo largo de su carrera deportiva— acusó al vloguero de "burlarse" del boxeo tras su pelea contra la exestrella de la NBA Nate Robinson. Aquella ocasión terminó con la victoria de Paul por noqueo.

"Yo, Claressa Shields, ¡le patearé el trasero a Jake Paul! ¡Él puede entrar al ring con un peso de 81 kilogramos y yo vendré con un peso de 76 y le voy a dar una paliza!", expresó en una entrevista con TMZ Sports.

La también entrenadora de la MMA agregó que el youtuber solo puede enfrentarse a los peleadores amateurs "para ganar dinero" pero será incapaz de ganar un combate contra un boxeador profesional.

"Y si alguien dice: Oh, Jake Paul la destruirá porque es una mujer... ¡Soy la mujer más grande! Así que no, no hará nada conmigo y si cree que puede hacerlo, puede venir a verme", advirtió.

En enero, Jake Paul se enfrentó a otro bloguero, AnEsonGib.

En aquella ocasión, también salió victorioso del combate.