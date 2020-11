España enmudece por la muerte de Maradona | Vídeo

La muerte de Diego Armando Maradona enmudeció al mundo del deporte el 25 de noviembre de 2020. La parada cardiorrespiratoria que sufrió el astro del balón dejó en shock a Argentina, donde todavía siguen llorándolo. También dejó sin habla al resto del planeta. En todos los países se repiten actos de homenaje para recordar la figura de El Pelusa. En España, en honor al futbolista, los partidos de la última jornada liguera han arrancado con un minuto de silencio.

"LaLiga comunica que en la jornada 11 de LaLiga Santander y en la jornada 15 de LaLiga SmartBank, se guardará un minuto de silencio en todos los partidos como sincero homenaje a la figura de Diego Armando Maradona, transmitiendo así las condolencias de todos los Clubes y SAD’s, a su familia, amigos y a todos los aficionados del mundo que le recuerdan", anunció la organización nada más conocerse la noticia del fallecimiento de Maradona.

Así, el silencio se apoderó de los estadios españoles, que el eterno 10 pisó en sus años en el Barcelona y el Sevilla. Santiago Bernabéu, Mestalla, Balaídos o Anoeta recordaron al argentino durante 60 segundos. Los jugadores de pie, en el corazón del campo, algunos con la vista puesta en el cielo. En Valencia, el técnico del Atlético de Madrid,, no dejó de aplaudir. Fue su manera de despedir a su ídolo y compatriota. "Nací con la ilusión de todos los niños de mi edad de querer ser Maradona. Íbamos a la plaza y también al campito diciendo 'quiero jugar como Maradona. Queríamos jugar como Diego. Ninguno pudo. Por eso creí necesario despedirlo hoy con un gran aplauso", comentó el entrenador del conjunto rojiblanco en rueda de prensa.

Uno de los homenajes más esperados era el del Barcelona. El Pelusa vistió la camiseta blaugrana entre 1982 y 1984. 36 años tras su último partido con el equipo catalán y cuatro días después de su muerte, el Camp Nou guardó un minuto de silencio por su ex jugador. Una camiseta con el 10 del argentino presidía el momento. A su alrededor los futbolistas de Barcelona y Osasuna. Entre ellos, Leo Messi, quien dedicó el cuarto gol del encuentro a Maradona. Tras marcar el rosarino se quitó la camiseta y exhibió una del Newell’s Old Boys. Una elástica con un 10 en el dorsal y de estilo vintage. La misma que lució Maradona en su corta etapa en el conjunto argentino. Club en el que también jugo Messi. Un detalle que acabó en tarjeta amarilla y una multa de 3.000 euros, al no estar permitido alzarse la camiseta y exhibir cualquier tipo de mensaje para celebrar un tanto.

Sin embargo, no todos los deportistas quisieron honrar al astro argentino. En el minuto de silencio celebrado en Abegondo (A Coruña), Paula Dapena, futbolista del Viaje Interrias FF, decidió sentarse en el césped y dar la espalda. Lo hizo en signo de protesta, al no realizarse ningún tipo de acto por las víctimas de la violencia machista. Precisamente, el 25 de noviembre era el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Para las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio; así que, obviamente, no estoy dispuesta a guardarlo por un abusador y no por las víctimas", aseveró Dapena.

Un recordatorio a la vida de luces y sombras de Maradona. Aquel Dios muy humano que falleció un 25 de noviembre y dejó sin habla al planeta.