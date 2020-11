El 'millennial' milenario: Rafael Nadal gana en París su partido nº 1.000

"Ni demasiado viejo, ni demasiado bueno", confesó el deportista balear de 34 años de edad a los medios al término del encuentro que le enfrentó al también español Feliciano López en el inicio de uno de los pocos torneos que aún se le resiste: el Masters 1000 de París-Bercy.

Apenas tres semanas después de rubricar en la capital francesa su decimotercer trofeo en el torneo de Roland Garros , Nadal volvía a Francia para acometer su estreno en la penúltima competición de la temporada de 2020. La victoria sobre López se produjo no sinen dos horas y 30 minutos, como atestigua el marcador de 4-6, 7-6 (5) y 6-4. Un tanto agarrotado en el primer set, el as español no se desentumeció hasta mediados del segundo. La Federación Francesa de Tenis y la ATP organizaron un pequeño homenaje al campeón español sobre la propia pista.

El tenista de Manacor se posiciona en un nivel donde figuran mitos del deporte de la raqueta, como el estadounidense Jimmy Connors, que acumuló 1.274 victorias a lo largo de su dilatada carrera profesional (se retiró a los 43 años), el suizo Roger Federer (1.242 y todavía en activo con 39 años) y el checo-estadounidense Ivan Lendl (1.068, retirado a los 34).

Aunque dentro de esta pléyade de jugadores Nadal es el que menos victorias por el momento acumula, sin embargo hay un dato en el que ya es superior: el español ofrece el mejor rendimiento, el mejor porcentaje de victorias. Le distingue una efectividad del 83,3% a lo largo de sus hasta ahora 19 años como profesional. Connors, muy competitivo hasta los 38 años, tuvo un 81,8%. Federer un 82,1% y Lendl un 81,53%.

Su primera victoria

Se produjo el 29 de julio de 2002 frente al paraguayo Ramón Delgado en un torneo disputado en Mallorca, cuando Nadal solo contaba con 15 años de edad. Al año siguiente consiguió su primer triunfo en un partido de un torneo Grand Slam. Fue en 2003 ante el croata Mario Ančić, sobre la hierba de Wimbledon. Desde entonces su prestación no dejó de subir.

De sus 1.000 victorias, 445 se han producido sobre el terreno en que es el rey indiscutible, la. Sobre hierba tiene 71, en superficie dura otras 482, y un par más sobre moqueta. De todos sus triunfos, 282 corresponden a partidos de torneos del Grand Slam y 387 a los del Masters 1000. Y su mejor porcentaje, un impactante 96,7%, atiende a sus participaciones en competiciones de Copa Davis, donde de 30 partidos disputados solo ha perdido uno. Por detrás, solo el serbio Novak Djoković, actual número uno del mundo y de 33 años de edad, parece en disposición de llegar también a los 1.000 triunfos, con 932 hasta ahora y una efectividad del 83,1%.

El Masters 1000 de París-Bercy es uno de los pocos torneos que todavía no ha conquistado Rafael Nadal, pues nunca ha logrado ir más allá de las semifinales. El 5 de noviembre a las 17:00 hora local parisina, el campeón de 20 grandes intentará rebasar al australiano Jordan Thompson en los octavos de final.