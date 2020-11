Un surfista alemán atrapa una gigante ola en Nazaré | Vídeo

View this post on Instagram

🏄‍♂️ El pasado 29 de octubre, una tormenta atlántica creó una secuencia de olas no vistas en Nazaré (Protugal) en los últimos cinco años. Una de esas gigantescas olas fue atrapada por el alemán Sebastian Steudtner, uno de los surfistas más activos en Nazaré durante la temporada de 2020. De momento, el récord de la ola más grande jamás surfeada pertenece al brasileño Rodrigo Koxa. El atleta atrapó una ola gigante de 24,4 metros en 2018, justamente en Nazaré.