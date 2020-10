Un ciclista sufre una taquicardia en plena Vuelta a España y su seguro se niega a atenderle

El ciclista del Cofidis se tuvo que retirar de la prueba tras alcanzar las 230 pulsaciones. En los próximos días debe hacerse un cateterismo: "El seguro me ha dejado tirado", denunció en redes sociales.

Fernando Barceló, ciclista profesional del Cofidis, seguro que mantendrá marcado en el calendario el sábado 24 de octubre, el día que tuvo que retirarse de la Vuelta de España tras sufrir una taquicardia. Aunque se había marcado La Vuelta a España 2020 como gran objetivo del año, no pudo acabarla como había deseado. En la quinta jornada que además atravesaba por su tierra, Huesca, sufrió una taquicardia que le impidió continuar.

Notó que el corazón le iba muy rápido, incluso cuando se encontraba parado y empezó a sentir malestar. Barceló tuvo que parar y pedir auxilio al coche médico. Su corazón latía demasiado acelerado,. Ello le motivó a dejar la carrera y regresar a casa.

El 4 de octubre tenía una cita prevista en Barcelona para una operación de cateterismo. Sin embargo, hace unos días recibió una notificación de su aseguradora en la que le decían que no podía ser atendido. El oscense denunciaba en sus redes sociales el mensaje de la aseguradora: "Gracias @ClientesAdeslas por dejarme tirado en el momento que mas lo necesito. Tengo que hacerme un cateterismo el miércoles que viene y me llaman para decirme que me deniegan la intervención y que consideran darme de baja el seguro médico", narró.

Gracias @ClientesAdeslas por dejarme tirado en el momento que más lo necesito 👎

Tengo que hacerme un cateterismo 🏥 el miércoles que viene y me llaman para decirme que me deniegan la intervención y que consideran darme de baja el seguro médico — Fernando Barceló (@barcelofer) October 29, 2020

​El motivo por el que rechazan la petición parece que se debe a la carencia que imponen la mayoría de los seguros, que es el período de tiempo que transcurre desde que se firma un contrato hasta que se puede disfrutar de la cobertura médica. Tal y como explica el diario Sport Aragón, el ciclista oscense estuvo varios años en Adeslas y cuando corrió para el equipo Murias, se cambió de aseguradora. Tras salir del Murias regresó a Adeslas. Y es en ese paréntesis donde la aseguradora ha encontrado la razón para no hacerse cargo de la operación.

"Los recibos los pago yo y estoy al día. Lo que ocurre es que se amparan en que al haber habido una interrupción en las mutuas se necesitan 10 meses para hacer esta intervención y han pasado ocho", declaró el oscense al medio regional.

Su denuncia ha llegado hasta las oficinas de Adeslas que le pidieron disculpas a través de Twitter y han decidido estudiar su caso.