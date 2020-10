¿Quién es la joven argentina que revolucionó el tenis internacional?

A principios de octubre, Nadia Podoroska se convirtió en la quinta mujer de Argentina en llegar a las semifinales del renombrado torneo francés de tenis Roland Garros. Aunque perdió frente a la polaca Iga Swiatek, la joven no se desanima y sigue "siendo la misma", una apasionada del tenis que dejó todo por hacerse camino en el deporte.

De abuelos polacos y padres argentinos, la tenista nació en Rosario (centro de Argentina), misma ciudad natal del Che Guevara y del crack Lionel Messi. Desde los 5 años, Podoroska practica tenis y, a los 15, abandonó sus estudios secundarios para dedicarse profesionalmente al deporte.

La decisión, arriesgada, dio sus frutos: actualmente es la jugadora 131° del mundo, según el ranking de la Asociación del Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés). Más aún, el número pronto va a cambiar, ya que con el triunfo frente a la ucraniana Elina Svitolina que la llevó a la semifinal, Podoroska quedará ahora entre las primeras 50 tenistas del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nadia Podoroska 🎾🇦🇷 (@nadiapodoroska) el 4 Oct, 2020 a las 12:33 PDT

"La rusa", como la llaman sus allegados, hizo historia desde sus inicios. A sus 14 años ingresó por primera vez en el ranking mundial y se convirtió en la segunda mujer más joven de la historia de Argentina en acceder a ese lugar, luego de la reconocida extenista argentina Gabriela Sabatini, que lo hizo a la misma edad siendo apenas cuatro meses más joven en su momento.

Dos años después, una serie de dolencias amenazaron su prometedora carrera. Primero fue la mano; luego, la espalda y la cadera. Tras meses de recuperación, Podoroska debió tomar otra decisión trascendental: se fue a vivir a Alicante, en España, para estar "más cerca del circuito", según relató a La Nación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nadia Podoroska 🎾🇦🇷 (@nadiapodoroska) el 6 Oct, 2020 a las 11:58 PDT

La joven es realista respecto a su desempeño. “No fue el mejor partido, no pude plantarme desde el principio. ¡Iga jugó muy bien! Yo no estuve cómoda, se me escaparon las pocas chances que tuve. Me costó dejarla incómoda, (Swiatek) toma rápido la iniciativa, es rápida, abre rápido la cancha, no pude hacer mi juego”, dijo en conferencia de prensa tras la derrota de las semifinales del Roland Garros.

Sin embargo, manifestó que estuvo "disfrutando estas tres semanas", en las que se llevó a cabo el torneo, y que eso es lo que la "hace sonreír", a pesar de los resultados. "Roland Garros no va a cambiar mi vida, voy a seguir siendo la misma. Mis ganas de jugar, entrenar, será igual", aseguró.

Fue la primera vez en seis años que una participante argentina entra al cuadro de damas del torneo de tierra batida. Además, fue la quinta en llegar a sus semifinales; antes de ella lo hicieron Sabatini, Raquel Giscafré (1974), Sabatini (1985, 1987, 1988, 1991 y 1992), Clarisa Fernández (2002) y Paola Suárez (2004).

Que lindo conocerte! Todo lo mejor para lo que viene!!! @nadiapodoroska 😘 pic.twitter.com/mhASTZmkqh — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) February 16, 2020

​Otro de sus grandes triunfos ha sido el apoyo de Sabatini durante el torneo. La histórica deportista, de quien Podoroska es fanática, no paró de manifestarle su admiración y deseos de éxito a través de sus redes sociales.

​La argentina ha sido crítica con la industria del deporte, y ha resaltado en varias oportunidades lo difícil que es para las mujeres hacerse un lugar allí. Sin embargo, destaca que gracias al movimiento feminista parte de las desigualdades que existen en el deporte también se están pudiendo ver.

"En el contexto internacional que estamos viviendo el feminismo está tomando mucha relevancia y ya nada es lo mismo que antes. Ojalá que siga ayudando porque hay mucho más para cambiar y esto es solamente el inicio", subrayó en una entrevista para Set Tenis.