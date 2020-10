Un basquetbolista uruguayo golpea a un árbitro por cobrarle una falta | Vídeo

El incidente sucedió durante un partido de maxibásquet entre los equipos uruguayos de Welcome y Galácticos cuando el árbitro le cobró una infracción al jugador Pablo Faluotico y este le respondió con una andanada de golpes.

El estado de salud del juez es estable, aunque tuvo que pasar la noche en observación.

Pocas veces en mi vida he visto una agresión semejante en una cancha de baloncesto. Fue en un partido de Maxibásquet, en Uruguay.

Preso.

📼 @Buysan pic.twitter.com/FnqEbq15Bv — Carlos Altamirano (@altamirano45) October 5, 2020

​Tras el incidente, el club Welcome tuvo que pedir disculpas por la acción de su jugador y repudió la agresión públicamente. Además, aclaró que Pablo Faluotico no forma parte del club Welcome y que solo participaba del torneo por una invitación que le hizo otro de los jugadores del equipo.

📌 Comunicado oficial del Club en repudio a los lamentables hechos acontecidos en la jornada de hoy durante un partido de la categoría +30 amateur 👇🏻 pic.twitter.com/92RTc2sgZd — Welcome (@cawelcomeuy) October 4, 2020

​El club también le prohibió al violento jugador el ingreso al club y pidió "suspender inmediatamente sus prácticas con el equipo, eliminándose de la categoría correspondiente".

Esta brutal escena no tardó en hacerse viral en las redes sociales y ser repudiada por los internautas.

Encima el Club tiene que hacerse cargo de la conducta de un loco, parece que el maxibasquet en algunos aspectos se va del eje fundamental, que es divertirte, sin importar el resultado, manteniendo prendida la llama de ese hermoso deporte. pic.twitter.com/HICooshSC0 — EH!!! (@tetehariyo) October 5, 2020

Y este enfermo? Van a tener que empezar a hacer antidoping en el maxibasquet https://t.co/I83CaETBnO — Ⓜ️𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎 (@matiacosta7) October 4, 2020

Sin palabras, Maxibasquet +30 una edad en la cual hay disfrutar de poder hacer algo que a uno le gusta. Y cómo agravante a Mario Añorga un árbitro muy respetuoso y correcto.

Lamentable por dónde se lo mire — Gladiador ⚔️®️ (@GTrelles71) October 4, 2020

El maxibásquet reúne a jugadores de basquetbol que tienen más de 30 años y realizan torneos con todas las reglas del juego, al igual que en las otras categorías. Esta modalidad fue creada en 1969 en Argentina por un grupo de exbasquetbolistas.