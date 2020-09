Renata Zarazúa, la primera mexicana en 20 años que logró avanzar a segunda ronda de Roland Garros

Zarazúa obtuvo su pase al abierto francés tras derrotar a la chilena Daniela Seguel por un doble 6-3 y se convirtió en la primera deportista mexicana en varios años en participar en la modalidad individual del cuadro principal del Grand Slam de tierra batida.

"Estoy muy contenta, es el resultado de mucho trabajo que venía haciendo aunque no se daban los resultados. Creo que me lo merezco", dijo Zarazúa tras derrotar a Seguel en la última ronda clasificatoria.

Desde 1960, cuando Yola Ramírez llegó por segunda ocasión a una final de Roland Garrós, no se había repetido el fenómeno de que una deportista mexicana llegara al abierto de Francia en la modalidad individual de tierra batida.

"Para mí es un gran honor, creo que puede ser una motivación para las deportistas jóvenes y para el deporte femenino en el país, porque hasta ahora no hemos sobresalido mucho", aseguró la tenista de 23 años.

En la actualidad, Zarazúa ocupa el número 178 en el ranking mundial y en 2018 llegó a estar en el lugar 135; sin embargo, llegará a la competición con granes esperanzas para debatir uno de los torneos de tenis más importantes.

"Roland Garros es mi torneo favorito, es el que siempre miro en la televisión y el que soñaba con jugar. Además, la tierra batida es mi superficie preferida", señaló.

El 28 de septiembre la mexicana arrancó su primer Grand Slam con victoria, al vencer a la francesa Elsa Jacquemot, de 17 años. En su debut en Roland Garros la tenista tricolor tuvo una sólida exhibición y triunfó 6-1 y 6-2 sobre la local lo que la convirtió en la primera mexicana en 20 años en llegar a segunda ronda de Roland Garros. Para la siguiente ronda, la originaria de la Ciudad de México enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina, tercera sembrada en el torneo parisino.

La relación con el tenis inició mucho antes de que ella siquiera naciera. Su tío abuelo, Vicente Zarazúa, fue pieza fundamental en el equipo mexicano de Copa Davis de 1968 a 1975.

"Mi tío abuelo jugaba y fue famoso. Desde ahí, el tener una familia metida en tenis me motivó a que yo quisiera jugarlo también. Lo que más me gusta es que es una disciplina individual y depende de ti, no como en otros deportes donde influyen otras personas", comentó la capitalina en una de sus entrevistas.