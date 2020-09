Medalla en deportividad: el triatleta Diego Méntrida cede el tercer puesto a un rival tras equivocar este la meta

Diego Méntrida, triatleta madrileño de 21 años de edad, protagonizó el 13 de septiembre en tierras cántabras un hecho tan inusual como deportivo durante la disputa del Triatlón Ciudad de Santander.

Diego Méntrida ha comprendido el sentido de la vida; no es lo qué logras, sino cómo lo logras. https://t.co/mC6e5yfOC6 — Israel Cabrera (@Absolutexe) September 17, 2020

En los metros finales de la última de las pruebas, una carrera pedestre de 10,6 km de distancia, acometió las últimas curvas del recorrido en estrecha competencia con el británico James Teagle. Pero este malinterpretó la disposición del trazado, enfiló por un camino que no era el correcto, y acabó estampándose contra una valla que acotaba el paso. Con su rival azorado por el despiste metros atrás, Méntrida tenía vía libre para conquistar el tercer puesto de la prueba, premiado con 300 euros. Pero miró a sus espaldas y decidió parar.

De resultas, el inglés recuperó la desventaja y pudo finalizar en la tercera posición que tanto porfiaba. El gesto del madrileño suscitó de inmediato el emocionado comentario del speaker de la prueba, arrancando a continuación los aplausos del público congregado. Tras fundirse en un abrazo rubricado con un apretón de manos, Méntrida, impertérrito, se colocó diligentementesobre el rostro. El español acabó la competición con un tiempo de 1 hora, 47 minutos y 49 segundos, exactamente un segundo más tarde que su oponente británico.

"Al ver cómo se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía", manifestó Méntrida a los medios, describiendo una situación de carrera en la que él se hallaba en la cuarta posición mientras su competidor, que marchaba tercero, se lanzaba al sprint por una vía equivocada. "No debió ver el desvío a meta, o no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía".

"Lo volvería a hacer", recalcó.

El deportista español, que estudia un doble grado (Fisioterapia y Ciencias del Deporte) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, desveló que su rival le agradeció el gesto en inglés. La prueba, de la que resultó ganador el legendario campeón del mundo Javier Gómez Noya (1:40:41), fue titánica.

.@diegomentrida de @TriEcosport, una muestra de los valores del deporte. La victoria no vale conseguirla de cualquier manera. Renuncia al podio por honestidad. 👏🏽👏🏽👏🏽💪🏽💚 https://t.co/QNd0KRIzRI — ALCBDS_Deportes (@ALCBDS_Deportes) September 14, 2020

Tras la competición de nado (1.600 m) Diego Méntrida salió de las aguas en tercera posición y en la parte ciclista (36 km) mantuvo el tipo. Pero en la prueba pedestre, su especialidad, mantuvo unacon James Teagle hasta la última vuelta, cuando este se le fue "cuatro o cinco segundos". El resto es la historia de una confusión bañada en caballerosidad. Ambos rivales volverán a verse las caras el 3 de octubre en Bilbao, durante la disputa del Bilbao Triathlon.