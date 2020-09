Copa Libertadores 2020: el detalle que cambia la historia del fútbol y no por COVID-19

El campeonato futbolístico de clubes más importante de América del Sur tiene una importante particularidad este año y no es el COVID-19. Por primera vez en la historia del torneo, dos mujeres arbitran la Copa Libertadores. Nunca antes una mujer había participado en ese rol en un partido del evento.

Mariana de Almeida y Daniela Milone son las dos argentinas que en esta Copa Libertadores entrarán en la historia del fútbol. Nunca antes una mujer había arbitrado el campeonato futbolístico de clubes más importante de América del Sur: ahora las dos son las primeras en ocupar ese lugar, y al mismo tiempo.

La tercera fase de la Copa Libertadores comienza este 17 de septiembre con seis contiendas diferentes de clubes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

El debut de las mujeres en la Copa Libertadores

Para el partido entre el club argentino Racing y el uruguayo Nacional, que integran el Grupo F, los cuatro árbitros brasileños que iban a dirigir la contienda futbolística dieron positivo de COVID-19. Se trata de Anderson Daronco, Fabricio Vilarinho, Rafael Alves y Bruno Arleu.

Por ello, la Conmebol debió reemplazarlos y, en su lugar, quedó el argentino Cristián Vargas, quien iba a ser asistente 2 en Defensa y Justicia (Argentina) y Delfín (Ecuador), como referí principal, su compatriota Christian Schiemann como primer asistente, Mariana De Almeida como línea y Fernando Echenique como cuarto árbitro.

El partido en el que debutará Daniela Milone, en cambio, será el de Defensa y Justicia - Delfín. La argentina acompañará también como línea a los chilenos Roberto Tobar (referí principal) y Claudio Ríos (primer asistente), quienes tendrán como cuarto árbitro al también argentino Nicolás Lamolina.

¿Quiénes son las primeras mujeres en arbitrar la Copa Libertadores?

Mariana De Almeida

De Almeida ejerció como periodista en el portal argentino de deportes Olé. Antes, mientras estudiaba periodismo, debió entrevistar a una mujer referí y esto le despertó una hasta entonces desconocida pasión. Luego de la entrevista, comenzó a estudiar la carrera de árbitro en la AFA y allí se recibió como jueza de fútbol femenino.

Fue árbitra FIFA en 2008 y ha representado a Argentina en varios torneos deportivos, entre ellos dos mundiales y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Finalmente, debutó como asistente en el fútbol masculino de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el 6 de noviembre de 2017, en el partido Patronato- Newell's acompañando a Lamolina, quien ofició entonces como juez principal.

Daiana Milone

Milone heredó de su padre la pasión por el fútbol. "Pasé varios domingos sentada frente al televisor viendo fútbol, fue el profesionalismo de mi papá lo que me llevó a compartir la misma dedicación y devoción por este deporte, cuando tenía 16 años lo acompañe a dirigir un Boca – River y al estar en la cancha y verla repleta de gente me gustó mucho la idea de hacer lo mismo que él. Luego, fue solo cuestión de tiempo, mientras terminaba el colegio hacía el curso de árbitro, el cual me fue fácil porque desde chica ya miraba y jugaba al fútbol", contó al portal femenino de deportes hoysejuegafem.

La argentina dirigió varias categorías de fútbol femenino, fue dirigente de AFA y participó del Mundial Sub17 Femenino en Jordania en 2016.

En tanto, Argentina y el mundo festejan la dupla femenina y un día histórico en la historia del fútbol.

