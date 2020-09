Djokovic y el pelotazo del infortunio

MOSCÚ (Sputnik) — Cuando más fácil parecía tener el camino para lograr su 18 título de Grand Slam, el serbio Novak Djokovic le pegó un pelotazo a una jueza de línea en el partido de octavos y lo descalificaron del US Open.

De esta forma 'Nole' deja el Abierto de Estados Unidos y se marcha de Nueva York frustrado por no poder acortar distancia en cuanto a títulos con los dos punteros de la lista: el suizo Roger Federer (20) y el español Rafael Nadal (19).

El partido fue suspendido en el primer set con el marcador 6-5 a favor del español Pablo Carreño. Después de perder su saque, Djokovic envió la pelota, sin querer, hacia la jueza que al ser impactada cayó al suelo y necesitó atención médica. Djokovic hizo un gesto pidiendo perdón y se preocupó por el estado de la mujer, pero ya el mal estaba hecho. Para colmo, anteriormente el balcánico se había mostrado furioso con su juego y había dado un pelotazo contra la valla lateral.

Por este pelotazo a la juez de línea, Novak Djokovic quedó eliminado de los octavos de final VS el español Pablo Carreño.



Qué manera tan ridícula de tirar a la basura el US Open por parte de ‘Nole’ pic.twitter.com/ePpW4qnpXj — Cristopher Rivera (@CRiveraDeportes) September 6, 2020

​

Minutos después el serbio fue descalificado por violación del reglamento: si se golpea a alguien con la bola fuera del juego, conlleva la descalificación. Tras retirarse de la pista Arthur Ashe, el número uno del ranking afirmó estar "consternado" por el incidente. "Lamento mucho haberle causado tanto estrés" a la jueza, escribió el tenista en su Instagram.

La sanción

"De acuerdo con el reglamento del Grand Slam y luego de su acción de golpear intencionada y peligrosamente la bola, o imprudentemente o sin tener en cuenta las consecuencias, el comité arbitral del US Open descalifica a Novak Djokovic del torneo. Al ser descalificado, Djokovic perderá todos los puntos obtenidos para el ranking (en este caso, ninguno puesto que el curso pasado se retiró en la misma escala, los octavos) y se le impondrá una multa económica con el dinero ganado en el torneo, además de las impuestas con respecto al incidente ofensivo", informó la dirección del torneo.

Tanto la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) como la Federación Internacional de Tenis (ITF) incluyen en sus reglamentos sanciones para este tipo de infracciones. El código de la ATP establece que: "Los jugadores no deben golpear, patear o lanzar violenta, peligrosamente o con ira una pelota de tenis mientras esté en los terrenos del torneo, excepto en la búsqueda razonable de un punto durante el partido". El texto añade: "La violación de este punto someterá al jugador a". Mientras, la ITF señala que: "En ningún momento se puede abusar físicamente de ningún oficial, rival, espectador u otra persona dentro del recinto".

En cuanto a la descalificación, Djokovic afirmó que para él es una "lección y una oportunidad de crecimiento y evolución como jugador y como persona". "Pido disculpas al US Open y a toda persona asociada por mi comportamiento", declaró al tiempo de agradecer a su equipo, familia y seguidores por el apoyo.

Mientras que la prensa deportiva serbia arremetió contra la descalificación y la calificó "exagerada". El diario deportivo Sportski zurnal tituló el trabajo: "Escándalo en Nueva York: Djokovic descalificado". También mostraron su malestar con la sanción el diario Blic y el rotativo Politika.

Las reacciones

Carreño, rival de Djokovic en el momento de la descalificación comentó: "Por mucho que su intención no haya sido darle, que estoy seguro que no era darle" hay que respetar las reglas, y alabó la decisión tomada por el árbitro y el supervisor del torneo. "Al final la decisión la toman los jueces (...) creo que es un momento feo, difícil para todos, pero la decisión es la que había que tomar porque estas cosas no pueden pasar en una pista de tenis".

Mientras que el joven tenista canadiense Denis Shapovalov —eliminado de una competición en 2017 por un incidente similar—, mostró más empatía con el serbio: "He estado en esa situación, así que sé exactamente cómo se siente", y manifestó su deseo de que Novak pueda superarlo. "Pero fue mucha, mucha mala suerte. La bola podía haber dado en cualquier parte", aseveró Shapovalov.

Antes que Djokovic, fueron expulsados de un Grand Slam John McEnroe en el Abierto de Australia de 1990 por una triple warning (advertencia). En el torneo de Wimbledon de 1995 fueron dos las expulsiones, primero Tim Henman en la primera ronda de dobles, por dar un pelotazo a una recogepelotas. Después le toco el turno a Jeff Tarango que se enfrentó al juez de silla y este le pito dos warning y el jugador terminó por recoger y marcharse de la cancha.

También se fueron expulsados del Abierto de Francia, el Roland-Garros, Carsten Arriens en 1995 y Stefan Koubek en el 2000. Y muchos recuerdan la sanción en 2009 a Serena Williams US Open por supuestamente amenazar de muerte a la jueza de línea.

Con intención o no, lo cierto es que Djokovic se suma a esta lista de grandes que vieron truncada su participación en un Grand Slam y además ve rota su racha triunfal esta temporada, en la que estaba invicto y encadenaba 26 triunfos consecutivos.