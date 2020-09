La pretemporada más atípica del fútbol español

Los meses de agosto y septiembre son el momento en el que las plantillas de los equipos de fútbol comienzan a desperezarse. En verano, tan típico como la sombrilla y la hamaca era ver como los conjuntos viajaban fuera de las fronteras de su país para comenzar a preparar la nueva temporada. Los entrenamientos tras el parón veraniego se solían intercambiar con auténticos baños de masas en las ciudades que pisaban. Los destinos eran variopintos. Desde Los Ángeles a Shanghái, pasando por Singapur o Miami. En sus estadios, el equipo visitante solía jugar con los locales o, incluso, con algún otro rival de fuera del lugar. Servían para ponerse a punto los futbolistas, pero también para facturar cantidades millonarias por visitar países en los que solo se pueden ver a las estrellas del deporte a través del televisor.

Esto se repetía verano tras verano. Eran las giras de pretemporada. Unas más modestas que otras, pero parte del calendario de todos los clubes. Entonces, llegó el estío de 2020. Este venía acompañado del coronavirus. Con él, se retrasó el final de todas las competiciones. En España, hubo campeón liguero en julio. Las competiciones europeas acabaron a mediados de agosto. Además, el cierre de fronteras en determinados países y el temor al contagio certificó

No obstante, los equipos tienen que prepararse. En España, LaLiga arranca en septiembre, en concreto, el 12. El tren no para y, aunque no se viaje, la pretemporada no puede desaparecer. En agosto, las plantillas de varios clubes volvieron a los entrenamientos, como las del Valencia o el Athletic de Bilbao.

Se trata de los conjuntos que no tuvieron que disputar partidos de Liga de Europa o Liga de Campeones. Estos fueron los primeros en aplicar el protocolo de LaLiga, que obliga a aislar a los positivos por coronavirus y a realizar pruebas PCR a todo el grupo de entrenamiento, quienes también quedan apartados del césped. De esta forma, se bloqueaban las sesiones en grupo hasta tener los resultados de los test.

Más tarde, les llegó el turno a los equipos que compitieron en Europa. El 31 de agosto volvieron a los entrenamientos el Real Madrid, en Valdebebas, y el Barcelona, en la Ciutat Esportiva. El Atlético de Madrid se entrenará por primera vez el 4 de septiembre en los Ángeles de San Rafael. Días antes, el 26 de agosto, lo hizo el Getafe. Por su parte, el Sevilla, campeón de la Liga de Europa, no volverá hasta el lunes 7 de septiembre, fecha en la que tiene programada aproximadamente su vuelta el Elche.

Equipos que, al igual que el resto, sufren bajas a raíz de la Liga de Naciones, que ha hecho que las selecciones europeas recluten a sus jugadores para la primera jornada de esta competición, desarrollada entre tres y el ocho de septiembre. Este trance hace que, por ejemplo, en el Real Madrid falten 12 futbolistas y 13 en el Barcelona.

📍 Ciudad Deportiva

19 futbolistas se han entrenado de manera individual, repartidos entre el campo Tito Vilanova y el campo 2. @ivanrakitic no se ha entrenado con permiso del Club.



— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2020

Los partidos de pretemporada

Más allá de los entrenamientos, la tardanza también afecta al calendario de partidos de preparación antes del arranque liguero, este año, todos en territorio español. Y es que los equipos que jugaron en agosto no tienen prácticamente ningún encuentro programado. El Barça solo tiene uno confirmado: el 12 de septiembre ante el Nàstic de Tarragona. El Atlético de Madrid jugará el 15 de septiembre el Trofeo Carranza, en Cádiz, y el 19 de este mismo mes se enfrentará al Almería. Dos partidos tiene también el Getafe: el 9 de septiembre ante el Fuenlabrada y el 12 frente al Zaragoza. El Real Madrid y el Sevilla, de momento, no han confirmado ningún choque.

¡Comenzamos la pretemporada 2020/21!



Nuestro equipo regresará a los entrenamientos este viernes 4 de septiembre



🏧 ¡🅥🅐🅜🅞🅢, 🅐🅣🅛🅔🅣🅘! 🏧



📝➡ https://t.co/2Tc0mAyqni



— Atlético de Madrid (@Atleti) September 2, 2020

Nada que ver con las pretemporadas de otros equipos. El Athletic de Bilbao ha jugado tres partidos y le quedan dos más, uno ante el Oviedo, el 4 de septiembre, y otro el 5 de septiembre frente al Eibar. El Valencia ha disputado tres partidos y el 5 de septiembre chocará con el Cartagena. Ese mismo día saltará al campo el Villarreal ante el Levante, después de jugar cuatro amistosos previamente. Su rival lleva dos encuentros a la espalda. Por su parte, la Real Sociedad ha disputado uno, pero le esperan otros dos más el 5 de septiembre ante Osasuna y Alavés. Tónica que siguen el resto de conjuntos de Primera División, que en

La diferencia de partidos puede afectar al rodaje de determinados equipos antes del inicio de la campaña. Sin embargo, tendrán más días para prepararse. Y es que acabar la temporada 2019-2020 tan tarde, les permite comenzar con unos días de retraso. Así, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Getafe y Elche no se estrenarán en competición hasta la tercera jornada, programada para el 27 de septiembre.

LaLiga comenzará, en un principio, sin público en los estadios, como reconoció el ministro de Sanidad, Salvador Illa. De la misma manera, en la que se despidió. Vuelta atípica. Tan atípica como esta pretemporada de 2020.