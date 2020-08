Uruguay continúa evaluando protocolo de Conmebol para Copa Libertadores

"El MSP (Ministerio de Salud Pública) todavía está evaluando el protocolo de Conmebol, por lo cual todavía no tenemos una respuesta definitiva, pero nos vamos con una sensación positiva", dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, al salir del encuentro, según consigna el diario El País.

De la reunión participaron representantes de la AUF, la Secretaría Nacional del Deporte y el MSP.

Uruguay es uno de los países que junto a Argentina aún no ha aprobado el protocolo, que ya recibió el visto bueno de los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, quienes por lo tanto autorizaron que se jueguen partidos en su territorio.

Al aceptar los lineamientos, los países están habilitando la apertura de las fronteras para no residentes, algo que en el caso de Uruguay todavía no está permitido; por eso, en caso de no aprobarse el protocolo, se da la opción a los clubes de ejercer la localía fuera del país, pero deben dar una respuesta y fijación para las localías antes del próximo martes.

"Creo que está más cerca la posibilidad que la Copa Libertadores se juegue en Uruguay", dijo Alonso a la radio Sport 890.

Medidas complementarias

Sin embargo, las autoridades de la salud todavía están estudiando el protocolo y es probable que adopten algunas medidas complementarias, explicó el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, a El País.

La posibilidad que se maneja, según este diario, es la realización de un doble hisopado, tanto para las delegaciones extranjeras, como para las uruguayas cuando retornen de otros países.

Uno de los hisopados se realizaría 24 horas antes de ingresar a territorio uruguayo y otro, si se entiende necesario, al momento de hacer el trámite en migración.

El objetivo es evitar una cuarentena estricta y que los jugadores deban estar siete días aislados antes de la competencia.

En el caso de los deportistas uruguayos, estos deberían permanecer en sus concentraciones, alejadas de la zona urbana, pero podrían jugar los partidos por el fútbol local, que ya retomó sus actividades hace dos semanas.

El Protocolo de Concentración Sanitaria de Conmebol fue elaborado por un panel de expertos convocado el organismo y complementa otras normas y medidas de prevención que la entidad aplicará para la reanudación segura de los torneos internacionales, según explica un comunicado en la página web.

Las autoridades argentinas, por su parte, tienen prevista una reunión entre el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, Claudio Tapia, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para definir la situación el próximo martes.