El Consejo de Supervisión recomienda destituir al jefe de la agencia rusa antidopaje

El Consejo de Supervisión de Rusada celebró este 5 de agosto una reunión sobre los resultados de una inspección durante la cual se detectaron irregularidades en el trabajo de la dirección de la agencia antidopaje.

Según el presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, las irregularidades se detectaron en la actividad financiera de Rusada y, además, se descubrió que Ganus intentó aprobar retroactivamente al inspector y los informes para los fundadores de la agencia antidopaje lo que pone en duda los materiales presentados.

Los resultados de la inspección se entregaron al Consejo de Supervisión de Rusada.

"Hemos analizado todo lo que está relacionado con la actividad de la organización, tomando en cuenta los riesgos y problemas se propuso analizar la destitución de Ganus", dijo a Sputnik el jefe del Consejo de Supervisión, Alexandr Ívlev.

No obstante, añadió que de momento no hay ninguna recomendación vinculante sobre el tema y que la decisión se tomaría en una reunión, aunque no sabe las fechas en las que tendrá lugar.

Por su parte, Ganus declaró que cuenta con "la sabiduría de los fundadores" y que su decisión influirá sobre el futuro del deporte ruso.

"Lo más importante es que no me agarro al sillón, defiendo la organización, defiendo al equipo que se creó y que logró un resultado extraordinario", comentó, "el país debe estar orgulloso de ese equipo".