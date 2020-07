Tokio 2020: a un año de distancia y con el coronavirus al acecho

Los Juegos Olímpicos debían inaugurarse en Tokio este 24 de julio, pero se pospusieron por un año debido a la pandemia del COVID-19. El Comité Olímpico Internacional (COI) y el comité organizador anunciaron a finales de marzo que debido a la pandemia del coronavirus el evento deportivo más importante del cuatrienio se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, y no en 2020.

Actualmente hay muy pocas certezas sobre cómo será la mayor cita deportiva, que romperá su ciclo de actividad cada cuatro años, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, todas la miradas están centradas en cómo evoluciona la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2.

El presidente del COI, Thomas Bach, resumía el estado de la cuestión esta misma semana: "Nadie sabe cómo será el mundo en julio de 2021. Nos estamos preparando para múltiples escenarios, siempre con la preocupación por la salud de los participantes como prioridad absoluta".

A un año vista

"Ahora que solo falta un año, aún nos queda una enorme tarea por delante", manifestó Thomas Bach este 23 de julio a falta de año para la inauguración de los Juegos de Tokio 2020+1.

Al mismo tiempo, el ejecutivo declaró sentirse "profundamente impresionado y agradecido por el extraordinario progreso logrado en los preparativos desde la decisión conjunta sobre el aplazamiento.

"Estamos trabajando para optimizar nuestras operaciones y nuestros servicios sin afectar los deportes y los atletas. De esta manera podemos, junto con el comité organizador, hacer de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reprogramados, una celebración sin precedentes de la unidad y la solidaridad humana, convirtiéndolos en un símbolo de resistencia y de esperanza. Así podemos demostrar que juntos somos más fuertes", resaltó Bach.

Este 23 de julio inició la campaña "Juntos somos más fuertes" para reconocer mediante una serie de eventos digitales organizados por el COI la importancia de la solidaridad y la unidad en estos tiempos difíciles, el poder del deporte, en general, y de los Juegos Olímpicos, en particular, para unir a las personas.

Coronavirus VS JJOO

Pero no hay mucho optimismo, pues la malas noticias hacen temer lo peor, después de que este 23 de julio la gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike informó de 366 nuevos casos del coronavirus en una jornada, lo que supone el mayor número de infecciones diarias desde el inicio de la pandemia.

"Hoy, el número de nuevos casos de contagio alcanzó los 366", dijo a la prensa. La cifra máxima anterior, 293 casos, se detectó hace una semana.

Las autoridades elevaron la alerta al nivel cuatro, el máximo, pero no se plantean por ahora declarar una nueva emergencia en el área capitalina, entre otras razones, por la baja incidencia de casos graves, que hace la situación muy diferente a la de abril o mayo. Aun así, la capital fue excluida de la campaña de promoción del turismo doméstico, Go to travel, que se puso en marcha el 22 de julio.

Tras estas malas nuevas ya se habla de la posible cancelación de los Juegos Olímpicos, si la situación con el nuevo coronavirus no permite celebrarlo con espectadores. "Si resulta que solo esta forma de la celebración [de los JJOO] es posible, tendremos que pensar, es probable que en este caso consideraremos la cancelación", declaró el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, en una entrevista concedida al canal NHK.

Al mismo tiempo, subrayó que actualmente no se considera celebrar los Juegos Olímpicos sin espectadores. "Es imposible reducir mecánicamente [el número de espectadores], si hacer una reducción, se debe basar en algo, por ejemplo, solo en la presencia de los espectadores japoneses", indicó.

Atleta venezolano: cancelación de Juegos Olímpicos sería un duro golpe para el karate 👇 https://t.co/9usk7iTtXL — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 9, 2020

​Mori también dudó un nuevo aplazamiento de los Juegos Olímpicos, explicando que los próximos JJOO ya están programados para el invierno de 2022 en Pekín y para el verano de 2024 en París.

Además, el presidente del comité organizador de los JJOO de Tokio afirmó que el responsable por tomar la decisión final sobre la celebración de los Juegos es el COI, al señalar que es temprano hacer previsiones al respecto.

"La celebración de los Juegos Olímpicos dependerá de si la humanidad vence al coronavirus", dijo.

Enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de los espectadores de los futuros JJOO, en particular, desarrollar vacunas y medicinas del nuevo coronavirus y someter a todas las personas que llegan al país a las pruebas PCR, etc.

Otro factor a tener presente esy según varios sondeos recientes, una mayoría desea o un nuevo aplazamiento o una cancelación definitiva de esta cita olímpica; pues hay mucho temor de que los JJOO posibiliten el aumento de los casos y agraven la situación en Japón.

Por lo pronto queda mucho camino por andar y los venideros 365 días hasta el viernes 23 de julio de 2021 serán cruciales para ello. El aporte de las personas, la llegada de una vacuna y el comportamiento de la pandemia en invierno, determinarán la celebración o no del mayor evento deportivo del mundo.

Ojalá y los Juegos de Tokio se puedan celebrar, y como apuntó el primer ministro japonés, Shinzo Abe, sean un símbolo de la "victoria de la Humanidad sobre el coronavirus".