Los recuerdos de un periodista mexicano que cubrió los históricos JJOO de Moscú 80

"Estuve en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 como periodista de la televisión mexicana. Estuvimos transmitiendo a lo largo de los 16 días en vivo para México", contó Schwartz.

© Foto : Archivo personal de Fernando Schwartz Fernando Schwartz, periodista mexicano, en los JJOO de Moscú en 1980

El periodista hizo su primer viaje a la URSS meses antes del inicio del evento deportivo para preparar reportajes previos a las competencias. Estuvo más allá del telón de acero una tercera vez en 1985, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil.

"Me pareció un país lleno de cultura, un país muy interesante. (...) Me encantó la ciudad, en aquel entonces, llamada Leningrado, hoy San Petersburgo, y por supuesto la impresionante Moscú", rememoró.

El reportero contó que en su estadía en la capital soviética, durante la celebración de las Olimpiadas, aprovechó la oportunidad para pasear por la urbe y conocer a su gente.

"Yo estaba hospedado en el hotel Moskva, muy cerca del río [Moscova] y muy cerca de la Plaza Roja. Conocí, lógicamente, la Plaza Roja, conocí el Teatro Bolshói. Iba a restaurantes soviéticos donde trataba mucho con los meseros, con la gente soviética que siempre, dentro de su fortaleza, fue muy amable conmigo", recordó.

La tristeza de Misha

Una imagen de aquel verano de 1980 que quedó plasmada para siempre en la memoria de Schwartz fue la tristeza de la mascota de los JJOO por el fin del evento.

"Recuerdo como si fuera ayer las lágrimas del oso Misha en la ceremonia de clausura", dijo Schwartz a Sputnik.

No hay dudas de que el tierno oso pardo erguido sobre sus patas traseras sigue siendo, a día de hoy, una de las mascotas olímpicas más icónicas de la historia del deporte.

© Sputnik / Sergey Guneev Misha, la mascota de los JJOO de Moscú de 1980, "llora" en la ceremonia de clausura del evento deportivo

El boicot a los JJOO

Para Schwartz, "fue una noticia terrible" saber que 65 países boicotearían los Juegos Olímpicos moscovitas. Pese a que consideró la decisión de Estados Unidos un "fuerte golpe", el periodista revela que el boicot le terminó "abriendo las puertas profesionales".

© Foto : Archivo personal de Fernando Schwartz Fernando Schwartz, periodista mexicano, en la actualidad

"Televisa solamente envió a dos personas. Una de información general, Guillermo Ortega, y una de deportes, que era yo. No íbamos a transmitir, simplemente íbamos a estar enviando noticias, pero un día antes de la inauguración se decidió transmitir. A raíz de que no se pudo mandar más gente, pues me tocó transmitir horas, horas y horas de estos Juegos Olímpicos que marcaron mi carrera deportiva dentro de los medios de comunicación", compartió el periodista.

Un polémico salto

Aquellos que fueron los primeros JJOO en la carrera de Schwartz le sorprendieron por la impecable organización. Su corazón de hincha de México, sin embargo, quedó desilusionado con algunos sucesos que tuvieron lugar en el evento.

"Lo que me decepcionó, sin duda alguna, fue la eliminación del marchista mexicano Daniel Bautista. O que el mexicano Carlos Girón perdiera la medalla de oro cuando al soviético Alexandr Portnov le permitieron repetir un clavado quejándose de que había ruido dentro de la fosa de clavados", contó Schwartz.

El suceso en cuestión ocurrió después de que Girón alcanzara la mayor puntuación de su vida en un salto del trampolín de tres metros y que su contrincante, el soviético Alexandr Portnov, cayera de espalda en su ejecución final. El resultado le daba el oro al mexicano, pero los jueces le permitieron a Portnov repetir su clavado, a raíz de una supuesta desconcentración ocasionada por el público. El soviético no desaprovechó la oportunidad y terminó llevándose la medalla de oro, dejando a Girón en segundo lugar.

© Sputnik / Boris Babanov El clavadista mexicano Carlos Girón durante un salto en los JJOO de Moscú de 1980

Los Juegos Olímpicos de Moscú se realizaron hace cuatro décadas, del 19 de julio al 3 de agosto de 1980. Fueron los primeros que se celebraron en un país socialista y en el territorio de Europa del Este. Una parte de las competiciones no se llevó a cabo en la capital rusa, sino en otras ciudades de la URSS como Leningrado, Tallin, Kiev y Minsk.