El Balón de Oro no se entregará este año, por primera vez en su historia

MOSCÚ (Sputnik) — La revista francesa France Football anunció que el premio anual al mejor futbolista en Europa, el Balón de Oro, no será otorgado en 2020 debido a las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia del coronavirus.

"Por primera vez en su historia que comenzó en 1956, el Balón de Oro de Francia no será atribuido en 2020, por falta de suficientes condiciones de igualdad", comunicó la edición.

Según el medio, el año en curso no debe ser tratado como un año ordinario, en particular ya que la equidad que prevalece para este título honorario, no se pudo preservar.

"En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir", indicó.

En lugar de otorgar premios anuales, France Football presentará a finales del año un equipo de 11 mejores jugadores de todos los tiempos elegido por 180 jurados de todo el mundo, agrega.

De esta manera, el último ganador del Balón de Oro masculino, Lionel Messi, por lo menos un año más seguirá siendo el líder del palmarés con seis trofeos.