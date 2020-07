Así es como el KGB logró evitar un escándalo en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980

Los Juegos Olímpicos de verano de 1980 se celebraron en Moscú y tuvieron una enorme importancia para la URSS. Si no fuera por el Comité para la Seguridad del Estado —KGB, por sus siglas en ruso—, la URSS quizás no hubiese logrado mantener intacta su reputación tras las Olimpiadas. Esto fue lo que pasó.

En vísperas del 40 aniversario del inicio del histórico evento deportivo, Sputnik habló con Valeri Sisoev, expresidente de la Comisión de Educación Física de Rusia y miembro de la directorio del Comité Olímpico Ruso (OKR), acerca de las medidas tomadas para garantizar la seguridad de los JJOO de 1980.

"Debido a que era la primera vez que nos preparábamos y proporcionaríamos un evento mundial de este tipo, a veces, se observaba en el trabajo un exceso de precaución. Esto se debió a la falta de experiencia y a los detalles específicos de ciertos deportes. Pero todo se ajustó antes de los juegos", explicó Sisoev.

Justo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, se produjo una situación que, según Sisoev, podría haber tenido graves consecuencias para la política exterior de la URSS. El contratiempo ocurrió en el velódromo Krylatskoye, recién construido para la ocasión.

De acuerdo con el miembro del OKR, en la víspera de la carrera, cuando todos los equipos tenían que entrenarse, se desplegó una gran cantidad de soldados de las tropas internas de la URSS "a lo largo de todo el perímetro interno y externo de la pista". Aunque no llevaban ametralladoras, como recordó Sisoev, "estaban posicionados tan cerca el uno del otro que nadie podía entrar ni salir".

"Cuando vi esto, me quedé estupefacto. No era difícil de imaginar cómo sería la reacción de los extranjeros, se mofarían de nosotros. Dirían: 'Así es como se organizan los comunistas'", afirmó.

© Sputnik / Yuri Abramochkin Una competición de ciclismo en los JJOO de Moscú en 1980

Por suerte, hasta aquel momento, los participantes de otros países todavía no habían llegado al entrenamiento. Así que Sisoev tuvo que actuar con rapidez para resolver el problema a tiempo.

"Me acerqué a la persona responsable de proteger la pista, me dijo: 'No puedo hacer nada, tengo la orden de no dejar entrar a nadie'. Le expliqué que había aspectos específicos del ciclismo, que los ciclistas definitivamente necesitarían ayuda de sus equipos para cambiar la rueda, para recibir agua y comida. 'Y si hay un accidente en la carretera, ¿cómo se proporcionará asistencia?'. Pero a él no le importaba", recordó.

Sisoev subrayó que nadie creó aquella situación a propósito, solamente buscaban hacer lo mejor que podían. Sin embargo, era un problema y él necesitaba resolverlo lo antes posible.

"Corrí hacia el teléfono, llamé a la sede: me contestó el director de la Quinta Dirección del KGB, Filipp Bobkov. Le dije: 'Filipp, pasó esto y esto. Comprendes perfectamente qué lástima será si todo el mundo lo ve, cómo lo distorsionarán y hablarán de esto en Occidente'", compartió.

Según Sisoev, el oficial del KGB "entendió todo al instante" y dio una orden para que se retiraran los soldados. Las tropas se mantuvieron solamente en el punto de control y no por todos lados.de lo que había pasado poco antes, concluyó el miembro del OKR.

Los XXII Juegos Olímpicos de Verano se celebraron en Moscú del 19 de julio al 3 de agosto de 1980. Un total de 5.179 atletas de 80 países participaron en el evento deportivo, en el marco del cual se otorgaron 203 juegos de medallas. Estados Unidos, Alemania Occidental, Japón y algunos otros países boicotearon las Olimpiadas en la URSS en protesta por el envío de las tropas soviéticas a Afganistán.