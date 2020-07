Maradona demandará a Netflix por una película sobre su vida

El servicio de 'streaming' Netflix anunció la producción de una película sobre el futbolista argentino Diego Maradona. Sin embargo, el astro no autorizó el uso de su imagen, según afirma su abogado Matías Morla.

La película Ha sido la mano de Dios será creada por el director italiano Paolo Sorrentino. El título hace alusión al primero de los goles de Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

El autor de exitosas series como The Young Pope y The New Pope y también ganador del Óscar en 2013, Sorrentino reconoció que el futuro proyecto significa mucho para él.

"Es la primera vez en mi carrera que realizo una película íntima y personal. Un ejercicio de formación a la vez alegre y doloroso", confesó el director.

Explicó que literalmente le debe su vida a Maradona, porque a la edad de 16 años persuadió a sus padres para ir a ver un partido de su adorado Napoli, donde jugaba Maradona. Mientras tanto, sus padres se fueron a una casa en las montañas donde solían pasar los fines de semana. Ahí fallecieron tras inhalar monóxido de carbono, debido a un accidente con la calefacción.

"Estoy feliz de compartir esta aventura con Netflix y con el productor Lorenzo Mieli", aseguró Sorrentino en un comunicado sin dar más detalles sobre el futuro largometraje.

No obstante, el abogado de Maradona, Matías Morla, comunicó en su cuenta de Twitter que el futbolista no autorizó el uso de su imagen para esta película y que prepara una demanda por el uso indebido de una marca registrada.

Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

Maradona es el célebre futbolista argentino de los años 80, campeón mundial de 1986, así como campeón de Italia en 1987 y 1990 con el equipo Napoli.