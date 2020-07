Miguel Herrera del América: "porque joden mucho, usaré mascarilla"

Miguel Herrera, exdirector técnico de la selección mexicana, usará mascarilla en la cancha para evitar que lo molesten y no por un asunto de seguridad. Esto luego de que un integrante del cuerpo técnico de Pumas le recriminara por no usar protección durante los entrenamientos del América.

En entrevista con la periodista Mariana Zacarías, el entrenador del Club América se mostró molesto contra aquellos que lo critican por no usar mascarilla en el campo de fútbol y aclaró que todos los miembros del cuerpo técnico del América han dado negativo a las pruebas que detectan el COVID-19.

"Los que estamos en el estadio, ya todos estamos comprobados que somos negativos. Todos, todos los que están en el estadio se hicieron una prueba COVID para estar ahí. Repito, nosotros en el América llevamos cinco, pero para este torneo nos tomaron prueba tres días antes de empezar el torneo. Todos negativos", dijo Herrera.

Según el director técnico del América, su negativa para usar la mascarilla se debe a que están siguiendo los protocolos de seguridad que se están llevando en Europa que se basan en la reducción de los participantes en las actividades.

"Estamos copiando mucho de lo que está pasando en Europa, que ellos regresaron mucho antes que nosotros, porque que los equipos estén subidos en la tribuna, que 'namás' en la banca haya cinco del cuerpo técnico —el técnico y sus auxiliares— y dos como siempre ha habido. (…) En los estatutos dice que el técnico no tiene que usar el cubrebocas [mascarilla]", señaló.

Por otro lado, precisó que en su caso se le dificulta traer mascarilla porque: "Yo grito mucho, hago muchos gestos, chiflo y con el cubrebocas no me siento cómodo. Alrededor mío no hay gente, y sí, en el juego contra Pumas el auxiliar se metió conmigo, pero se acabó".

"Pero bueno, si hoy porque joden algunos —que es la realidad, joden—, les molesta que yo no use, lo usaré no pasa nada. Cuando tenga que hablar, me lo bajaré, y cuando no me lo vuelvo a subir; pero si estamos copiando el modelo de Europa, vean fútbol. A todos esos que joden, vean fútbol, en Europa el 90% de los técnicos no traen tapabocas [mascarilla]", agregó en la entrevista para SINFILTROCONMZ.