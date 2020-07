El desafortunado comentario de un exfutbolista contra Messi causa repudio

El comentario fue realizado en un programa de radio francés cuando se refirió a su compatriota Griezmann y rechazó la idea de que este tuviese miedo de jugar junto a Messi.

"¿De qué tiene miedo? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle unos bofetones en algún momento", expresó Dugarry, exfutbolista del Barcelona.

Sin embargo, Dugarry no midió el alcance de su expresión que generó una ola de repudio por los fanáticos del fútbol que calificaron sus palabras como una expresión reprochable.

Más tarde, Dugarryhacia Messi y aseguró que no tenía la intención de ofender a las personas con este síndrome

"Nunca quise estigmatizar o reírme de las personas con trastornos autistas, no era mi objetivo. Me disculpo con la gente con la que me he cruzado y se lo explicaré esta tarde a las 6 pm en el Team Duga", escribió en Twitter Dugarry.

A aucun moment, je n’ai voulu stigmatiser ni me moquer des personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai pu heurter et je l’expliquerai ce soir à 18h dans Team Duga



Christophe — Team Duga (@TeamDugaRMC) July 2, 2020

​El delantero francés Antoine Griezmann se incorporó en el último partido contra el Atlético de Madrid a escasos minutos de que culminara el encuentro y el director técnico, Quique Setién, explicó en una conferencia de prensa que "no pueden jugar todos" justificando que Suárez y Messi deben estar siempre y "no es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo".