Sergio Ramos da plantón al Gobierno de España

Su lugar lo ocupó Dani Carvajal, que actuó como representante del equipo blanco, en la conferencia con el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Junto al futbolista, Gerard Piqué en representación del Barcelona, Koke Resurrección del Atlético de Madrid y Asier Illarramendi, capitán de la Real Sociedad.

Según el programa de radio El Larguero, Ramos decidió no acudir a la reunión telemática porque. El defensa del Real Madrid no está de acuerdo sobre cómo se han llevado los dos últimos meses de negociación de la vuelta de la Liga. Motivo por el futbolista no quiso prestar su imagen al Gobierno.

La negativa del capitán del conjunto madrileño al ministro de Sanidad ha sido muy comentada en las redes sociales. Centenares de usuarios se posicionan al lado de Sergio Ramos, aunque otros tantos critican su actitud frente al encuentro.

🔴ÚLTIMA HORA.



Sergio Ramos no acude a la reunión con Irene Lozano, Salvador Illa y Fernando Simón por discrepancias sobre la negociación.



Sergio Ramos me representa. 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/wg7Qn02Xvb — Juanfran Escudero 🇪🇸 (@JuanfraEscudero) June 3, 2020

Sergio Ramos no ha querido reunirse con Illa porque su equipo científico le ha dicho que el Gobierno no ha gestionado bien la pandemia. pic.twitter.com/bRlcZrONK9 — gerardo tecé (@gerardotc) June 3, 2020

A la reunión de capitanes con Irene Lozano, Salvador Illa y Fernando Simón, ha acudido Carvajal en lugar de Sergio Ramos. Lo digo porque Carvajal es igual de facha que Ramos, pero parece que tiene algo más de educación. pic.twitter.com/KEwxEuA9ai — Jules (@CensoredJules) June 3, 2020

​Videoconferencia en la que el equipo del ejecutivo español quiso conocer la opinión de los jugadores respecto al regreso del campeonato y ahondar en los protocolos sanitarios puestos en marcha para el retorno a la actividad, además de comentar aspectos relacionados con la futura vuelta del público a los estadios, que no se descarta que se produzca con la llegada de la fase tres.

Encuentro en el que también los miembros del Gobierno transmitieron su felicitación a los futbolistas por tener un comportamiento ejemplar al aceptar las nuevas medidas de seguridad y en el que remarcaron que son un referente para la sociedad.

"Este deporte siempre ha estado en primera línea de la desescalada con gran responsabilidad y compromiso, algo que todos debemos agradecer", añadió Fernando Simón.

La liga española de fútbol volverá el 11 de junio con partidos todos los días y test a los futbolistas y miembros de los equipos para evitar el contagio.