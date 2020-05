Gilbert Burns vence al excampeón de peso wélter Tyron Woodley | Vídeos

La pelea entre Burns y Woodley fue el principal evento de UFC Fight Night, que se realizó en el UFC Apex, centro de entrenamiento de la organización en Las Vegas.

Burns dominó a Woodley durante los cinco episodios y la pelea terminó con su victoria por decisión unánime (50-45, 50-44, 50-44). Burns estuvo a punto de terminar con Woodley en los primeros minutos y no dejó de pisar el acelerador, ganando todas las rondas.

Tras la victoria, el brasileño expresó su deseo de luchar por el título de campeón.

"Quiero luchar por el título", afirmó Burns. "Mucho respeto, mucho amor por [Kamaru Usman]. Pero creo que soy el siguiente. Soy el siguiente. Estoy justo ahí", declaró.

Por su parte, Woodley, que terminó con 28 golpes significativos a 83 para Burns, dijo que simplemente no era su noche.

"Para ser honesto, me siento mal por haber perdido", dijo. "No me imaginé perder con Gilbert Burns. Pero al final del día, estoy muy orgulloso de mí mismo porque mentalmente sabía lo que estaba pasando en el Octágono. Me dio algunos golpes duros, y yo seguía diciendo: 'No me voy a rendir'. No siento que este tipo me haya ganado. Voy a volver. Voy a ganar esta pelea", reveló

Burns ha ganado seis peleas seguidas y cuatro seguidas desde que pasó de peso ligero a peso wélter. El brasileño, que vive y entrena en Florida, solo tiene tres derrotas y 19 victorias en su carrera.

Woodley (19-5-1) ha perdido dos veces seguidas. Antes de eso, sostuvo el título de peso welter de 2016 a 2019 con tres exitosas defensas del título. Quedó invicto en siete peleas consecutivas antes de caer ante Kamaru Usman, pero no ha vuelto a ganar desde 2018.