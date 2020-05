Vídeo: un incómodo momento de Alina Zaguítova se hace viral en las redes

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от It’s all about Alina Zagitova (@teamzagitova) 23 Мар 2020 в 11:15 PDT

En las imágenes, que se tomaron en marzo pero no se han vuelto virales hasta ahora, se observa cómo la joven, disfrazada del icónico personaje de videojuegos Lara Croft, no puede contener la risa cuando no logra quitarse la chaqueta de cuero.

"Cuando algo sale mal", se puede leer al pie de la chistosa publicación.

El vídeo ha acumulado más de 22 millones de reproducciones y más de 440.000 me gusta, además de cientos de comentarios.