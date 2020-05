Dos tiburones le perdonan la vida a un nadador paralímpico español | Vídeo

Mientras nadaba, dos tiburones lo acecharon a escasos metros de donde él se encontraba, por lo que sus padres, quienes lo acompañaban y lo grababan durante el entrenamiento, se percataron del peligro y comenzaron a gritarle.

"Paro a recuperar aire y veo que mi madre me está gritando como una loca", narraba al programa televisivo Jugones.

Mientras tanto, sus padres angustiados veían desde la orilla lo que estaba sucediendo sin saber muy bien cómo reaccionar: "Me concentré en poder gritarle, hacer que saliera del agua. El miedo en ese momento te invade", contaba Carolina, su madre, la primera en percatarse que su hijo nadaba cerca de estos dos tiburones.

"En ese momento me entró un pánico terrible en el cuerpo y empiezo a nadar como loco", describe Schrenck. "Creo que estaba cien metros mar adentro, a cien metros de la orilla. Han sido los cien metros en los que más me he dejado el alma nadando", señala.

Al llegar a la orilla, una vez pasado el peligro, el nadador se tumbó en la arena, aliviado y exhausto, tras evitar lo que pudo convertirse en una tragedia.

Ariel Schrenck en 2018 se proclamó como el mejor nadador promesa paralímpico. Fue el gran triunfador del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación para menores de 18 años, celebrado en la piscina cubierta de 25 metros del Poliesportiu Natzaret (Valencia) con la participación de 140 niños con discapacidad.

El gerundense Ariel Schrenck (clase S9 para nadadores con discapacidad física leve) rompió la hegemonía femenina de los últimos años y consiguió proclamarse mejor deportista del Campeonato, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).