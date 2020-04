Hamaca Gym, la peculiar rutina de ejercicios para no subir de peso en la cuarentena | Vídeo

Con una tradicional hamaca yucateca, la mexicana mostró su rutina de ejercicios denominada Hamaca Gym. La mujer realiza abdominales, sentadillas e incluso un ejercicio denominado por ella como el paso de la muerte.

"Me están diciendo que están preocupados por no engordar en esta cuarentena (...) entonces les diseñé esta rutina que no la tiene ni Bárbara de Regil", dice la yucateca al momento de compartir su rutina en su canal de YouTube.

Conchi León realizó toda la rutina con un vestido tradicional y aseguró que se puede bajar hasta 200 gramos.

Millones de personas alrededor del mundo se han visto obligadas a dejar de asistir a los gimnasios debido a la propagación del COVID-19, por lo que muchos entrenadores profesionales y también personas interesadas en invertir su tiempo durante la cuarentena han adaptado diferentes tipos de rutinas en espacios reducidos para ejercitarse en los días de confinamiento.