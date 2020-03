El Comité Olímpico Internacional baraja varios escenarios para el calendario de los JJOO

"No sabemos cuál será la situación [para el comienzo de los JJOO]. Por supuesto, estamos considerando diferentes escenarios, pero lo que nos diferencia ahora de muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales es que tenemos cuatro meses y medio antes del inicio de los Juegos", dijo Bach en una entrevista con el diario The New York Times.

El ejecutivo señaló que estas organizaciones pospusieron sus competencias hasta abril o finales de mayo, mientras los Juegos Olímpicos están programados para finales de julio.

El relevo de la antorcha olímpica comenzó en Japón este 20 de marzo. Las Olimpiadas deberían celebrarse del 24 de julio al 9 de agosto.

Entre tanto, el nuevo coronavirus ha infligido un daño sin parangón a eventos deportivos y culturales de envergadura como la Eurocopa 2020, Eurovision, final de la Champions League, entre otros, que fueron aplazados por la pandemia del COVID-19.