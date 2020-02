Lionel Messi, el primer argentino en ganar un 'Óscar del deporte'

Si bien Messi no pudo acudir a la gala, agradeció el reconocimiento en un vídeo exhibido en la gala del llamado 'Óscar del deporte' que tuvo lugar en el teatro Verti Music Hall con las siguientes palabras: "Pido perdón por no haber podido estar presente. Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento.

Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo". Asimismo, agradeció a sus compañeros y familia y envió un abrazo grande a todos. Losse entregany los galardonados son elegidos por un grupo de 69 exdeportistas que forman parte de la Academia, entre los que se encuentranentre otros.

La gimnasta Simone Biles fue premiada como mejor deportista internacional femenina del año y el rubro de logro excepcional lo concedieron a la selección de básquet de España (que superó a Argentina en la final del Mundial). Los tenistas Roger Federer y Novak Djokovic y el velocista Usain Bolt se llevaron cuatro premios cada uno, seguidos de Michael Schumacher y Tiger Woods, con dos cada uno, informa EFE.