"Tienes que demostrar mucho": Khabib le da consejos a su primo tras el contrato con la UFC

"Hermanito, tienes que demostrar mucho. Cuando me inscribí en la UFC había mucha gente que no creía en mí, pero mi equipo y mis seres queridos me apoyaron y creyeron en mí", escribió Khabib bajo la publicación en Instagram en la que aparece con su primo Umar.

"Tienes todo lo que necesitas para el resultado. Ahora ve y demuestra que tu lugar está entre los mejores atletas del mundo", continuó.

Umar Nurmagomedov, de 24 años, no tuvo derrotas en sus 12 peleas. El luchador agradeció a sus fans y prometió no decepcionarles.

En 2019, otro primo de Khabib, Abubakar, firmó un contrato con la UFC. Sin embargo, perdió su primera pelea contra David Zawada en noviembre de 2019.

Es posible que la primera pelea de Umar tenga lugar el 18 de abril, el mismo día en que Khabib se medirá con Tony Ferguson. El ganador de este encuentro se enfrentará con el irlandés Conor McGregor. De esta manera, la revancha entre Khabib y McGregor podría ocurrir en el otoño boreal de 2020, reveló el presidente de la UFC, Dana White.

En octubre de 2018, McGregor perdió ante el ruso Nurmagomedov, que tiene una de las rachas invictas más largas en el MMA: 28 victorias.